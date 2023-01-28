قرغيزستان وأوزبكستان تنهيان عقودا من النزاع بينهما بإتمام ترسيم للحدود

الرئيس القرغيزي صدير جاباروف يتبادل الوثائق مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف خلال حفل توقيع عقب محادثاتهما في بيشكيك، قرغيزستان. 27 كانون الثاني/يناير 2023.

أتمت قرغيزستان وأوزبكستان ترسيم الحدود بينهما الجمعة لتضعا بذلك نهاية لعقود من نزاع حدودي دام بين مواطني البلدين اندلع منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. ووصف الرئيس الأوزبكي الأمر بالحدث التاريخي فيما احتفى نظيره القرغيزي بوضع حد لقضية الحدود.

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أعلنت جمهوريتا أوزبكستان وقرغيزستان السوفياتيتان السابقتان الجمعة إتمام ترسيم حدودهما التي كان متنازعا عليها، ما يضع حدا للاشتباكات المتفرقة الدامية بين مواطني البلدين.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، ظلت أجزاء من الحدود البالغ طولها 1400 كيلومتر متنازعا عليها، ما أدى إلى اشتباكات بين سكان محليين حول الوصول إلى المياه والأراضي الزراعية.

وقال الرئيس القرغيزي صدير جاباروف إن "قرغيزستان وأوزبكستان أكملتا عملية ترسيم الحدود بينهما... ما يضع حدا لقضية الحدود".

وجرى توقيع الاتفاق الذي وافق عليه مجلسا البرلمان في البلدين العام الماضي بعد 3 عقود من المحادثات، خلال زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف إلى العاصمة القرغيزية بشكيك.

وقال ميرزيوييف: "هذا حدث تاريخي انتظره شعبانا الشقيقان لسنوات طويلة".

واندلعت بعض الاحتجاجات في قرغيزستان في الأشهر الأخيرة ضد الاتفاق الذي ينص على الإدارة المشتركة لموارد مياه رئيسية.

وأوقفت السلطات القرغيزية متظاهرين في بلدات ومدن عدة، بينهم جنرال في الجيش وعضو سابق في المحكمة الدستورية وصحافيون وناشطون.

وأدت اشتباكات دامية في حزيران/ يونيو 2010 بين مواطنين قرغيز وأوزبك في مدن عدة في جنوب قيرغيزستان من بينها أوش وجلال أباد، إلى مقتل نحو 500 شخص ونزوح حوالى 400 ألف آخرين.

ويستمر كذلك نزاع حدودي قائم بين قيرغيزستان مع طاجيكستان. وخلفت اشتباكات بين البلدين على إثر ذلك 50 قتيلا في أيلول/ سبتمبر الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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