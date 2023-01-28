ماكرون يتمسك باتصالاته مع روسيا ويدعو الصين لإدانة الحرب في أوكرانيا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة بمقر إقامة سفير بلاده في الجزائر على هامش زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، 26 آب/ أغسطس 2022.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه سيواصل الحديث مع روسيا رغم الانتقادات المثارة ضده بسبب ذلك، كما دعا الصين إلى التحدث علنا ضد "الحرب الإمبريالية" في أوكرانيا. وقال خلال حفل استقبال أقيم في الإليزيه بمناسبة العام الجديد بالتقويم القمري، إن "هناك موقفا يجب أن تتبناه كل دولنا، وهو احترام السيادة ووحدة الأراضي مهما كانت الصداقات والتحالفات التي يمكننا إقامتهما".

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رغم الانتقادات التي يثيرها بسبب بقائه على اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه سيواصل "الحديث مع روسيا"، داعيا الصين إلى التحدث علنا ضد "الحرب الإمبريالية" في أوكرانيا.

وقال خلال حفل استقبال أقيم في الإليزيه بمناسبة العام الجديد بالتقويم القمري، إن "هناك موقفا يجب أن تتبناه كل دولنا، وهو احترام السيادة ووحدة الأراضي... مهما كانت الصداقات والتحالفات التي يمكننا إقامتهما".

وأضاف ماكرون: "انتقدني البعض سابقا بسبب التحدث إلى روسيا، ولكنني سأواصل التحدث معها".

وبشأن موقف الصين من حرب أوكرانيا، تساءل مستهجنا: "من يستطيع الدفاع عن وجود نظام دولي حر ومستقر إذا أغمضنا أعيننا عن حرب إمبريالية؟".

وأمام جمهور من الشخصيات الاقتصادية والفنية والأكاديمية المرتبطة بآسيا، قال ماكرون: "نحن جميعا مسؤولون عن هذا النظام، ويجب أن نطبقه".

وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إلى "توحيد الجهود" ضد الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن "استقرار" العالم يصب أيضا في "مصلحة" الصين.

وأكد ماكرون في معرض حديثه عن منطقة آسيا والمحيط الهادي، أنه يتعين "الحد من التوترات في جميع أنحاء المنطقة، والسماح للسلام واحترام الاستقرار بأن يسودا أنحاء القارة، ما يسمح لنا معا بمواجهة التحديات الرئيسية في الزمن الحاضر" مثل الاحتباس الحراري.

وتشعر الولايات المتحدة وشركاؤها بالقلق من احتمال إقدام بكين على غزو تايوان، بعد السابقة الروسية في أوكرانيا. وتُتهم الصين بأن لها أهدافا توسعية في بحر الصين الجنوبي.

ورحب الرئيس الفرنسي بوجود "العديد من المستثمرين الآسيويين" في فرنسا وبالتبادلات الثقافية بين بلاده وآسيا، لا سيما مع الصين وكوريا الجنوبية.

ومنح ماكرون وسام جوقة الشرف للحائز على جائزة نوبل للآداب غاو شينغجيان (83 عاما) الذي يحمل الجنسية الفرنسية، ويقيم في فرنسا.

وفي خطاب له، وجه ماكرون كلامه لشينغجيان، قائلا: "لقد شرفت بلدنا بحبك العميق له، وباتخاذه ملاذا وإطارا للإبداع".

فرانس24/أ ف ب

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