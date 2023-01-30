بوريس جونسون يروي تفاصيل مكالمة مع بوتين "هدده" فيها "بصاروخ" قبل الحرب في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

بوريس جونسون في لندن ، بريطانيا ، في 6 يوليو 2022.

في سياق وثائقي ستبثه الإذاعة البريطانية اعتبارا من الاثنين، روى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون تفاصيل مكالمة هاتفية "طويلة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هدده" فيها "بشكل من الأشكال" قبل بدء الحرب على أوكرانيا. ووفق جونسون فإن بوتين قال له "بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة"، في حين أن الرئيس الروسي شدد آنذاك على أنه لن يقوم بغزو أوكرانيا.

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كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في وثائقي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هدده بشكل من الأشكال" قبل اندلاع الحرب على أوكرانيا قائلا له "بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة".

ويتضمن الوثائقي من ثلاثة أجزاء الذي تبث بي بي سي أولى حلقاته مساء الاثنين، تفاصيل مكالمة جونسون "الطويلة جدا" و"غير العادية" مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية شباط/فبراير الماضي.

في تلك الفترة، واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي غزو أوكرانيا، رغم الحشد الهائل للجنود الروس في المناطق الحدودية. ويقول جونسون إنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يفرضها الغربيون إذا أقدم على ذلك.

ويوضح جونسون أن بوتين "قال: بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب (...) ماذا تقصد بـ‘أي وقت قريب؟’".

فأجابه رئيس الوزراء البريطاني السابق "حسنا، لن تنضم إلى الناتو في مستقبل قريب. أنت تعلم ذلك جيدا".

وأضاف جونسون "في وقت من الأوقات، هددني نوعا ما وقال لي: ‘بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة’ أو شيئا من هذا القبيل". غير أن الكرملين نفى الإثنين تلك الاتهامات معتبرا أنها "كذب".

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "ما قاله السيد جونسون غير صحيح. بتعبير أدق إنه كذِب".

وتابع "أكثر من ذلك، إنها إما كذبة عن إدراك، وبالتالي يتعين طرح السؤال على السيد جونسون بشأن هدفه من اختيار هذه الرواية من الأحداث، أو عن غير قصد وهو في الواقع لم يفهم ما الذي كان يحدثه عنه السيد بوتين".

ويروي الوثائقي الانقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب في السنوات التي سبقت غزو أوكرانيا.

في هذا الوثائقي أيضا، يروي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كيف كان يشعر بالغضب من موقف الغربيين في ذلك الوقت، ويقول "إذا كنتم تعلمون أن روسيا ستغزو أوكرانيا غدا، فلماذا لا تعطوني شيئا يمكنني إيقافها به اليوم؟ أو إذا كنتم لا تستطيعون إعطائي إياه، فأوقفوها إذا بأنفسكم".

فرانس24/ أ ف ب

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