فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا بمدافع إضافية من طراز سيزار

الحرب في أوكرانيا

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مدافع هاوتزر من طراز سيزار عيار 155 ملم من كتيبة المدفعية البحرية الثالثة، تشارك في العرض العسكري السنوي ليوم الباستيل بشارع الشانزليزيه في باريس 14 يوليو 2018.

تعتزم فرنسا تزويد أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس لكييف، وفق ما أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الثلاثاء. وهذه المدافع وهي من عيار 155 ملم تُركب على شاحنات ويصل مداها إلى 40 كلم، ويمكن تغيير موقعها قبل أن يتمكن العدو من رصدها والرد على إطلاق النار.

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قال وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو الثلاثاء إن فرنسا ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس لكييف.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أوضح لوكورنو أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى "ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو" الذي أنشأته فرنسا.

ويذكر أن مدافع سيزار، إلى جانب مدافع غربية مثل الألمانية بانزرهابيتز 2000، ساهمت العام الماضي في مساعدة أوكرانيا على ضرب أهداف وراء الخطوط الروسية ما أدى إلى إضعاف الهجوم الروسي.

هذه المدافع وهي من عيار 155 ملم تُركب على شاحنات ويصل مداها إلى 40 كلم، ويمكن تغيير موقعها قبل أن يتمكن العدو من رصدها والرد على إطلاق النار.

وقال لوكورنو إن الدفعة الجديدة من هاويتزر سيتم تسليمها في الأسابيع القادمة.

وعرضت الدانمارك من ناحيتها أسطولها المكون من 19 هاويتزر لجهود الحرب في أوكرانيا.

في مطلع كانون الأول/ديسمبر كانت فرنسا سابع أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، بحسب بيانات عسكرية ومالية جمعها معهد الاقتصاد العالمي للاستشارات ومقره في ألمانيا، بدون احتساب تعهدات كبيرة بمعدات عسكرية الشهر الماضي.

لكن المانحين الأوروبيين ما زالوا بعيدين عن تعهدات المساعدات العسكرية الأمريكية.

فرانس24/ أ ف ب

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