المجلس الأوروبي يمنح كييف حزمة سابعة من المساعدات بقيمة 500 مليون يورو

الحرب في أوكرانيا

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في بيان أصدره الخميس، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، موافقة المجلس الأوروبي على منح كييف حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو. وقال بوريل إنه إضافة لذلك، هناك حزمة 45 مليون يورو من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا. فيما أكدت الخميس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لأوكرانيا في مواجهة "العدوان غير المبرر" لروسيا.

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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس إن المجلس الأوروبي وافق على منح أوكرانيا حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو بالإضافة إلى 45 مليون يورو من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان: "ترسل التدابير الجديدة اليوم رسالة واضحة في وقت حساس بأننا سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر وما دامت هناك حاجة إلى ذلك".

فون دير لاين في كييف

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أكدت الخميس لدى وصولها إلى كييف مع فريق من المفوضين الأوروبيين، دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد. وضم الوفد الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونحو 15 مفوضا أوروبيا التقوا أعضاء الحكومة الأوكرانية.

واعتبرت المفوضية الأوروبية هذه الزيارة "رمزا قويا" على دعم التكتل لأوكرانيا "في مواجهة العدوان غير المبرر" من روسيا. وكتبت على تويتر "من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ بدء الغزو الروسي وهذه المرة مع فريقي من المفوضين"، مضيفة: "نحن هنا معا لنؤكد وقوف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب أوكرانيا".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بحلول الذكرى الأولى لبدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "بحلول 24 شباط/فبراير، أي بعد عام واحد بالضبط من بدء الغزو، نعتزم فرض حزمة عاشرة من العقوبات".

ولفتت إلى أن "روسيا تدفع اليوم ثمنًا باهظًا لأن عقوباتنا تقوض اقتصادها وتعيده جيلًا إلى الوراء"، علمًا أن بروكسل تفرض منذ نحو سنة سلسلة من العقوبات للحد من عائدات موسكو لدعم غزوها.

وتستضيف أوكرانيا، التي ترشحت للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2022، قمة الجمعة تشارك فيها فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

فرانس24/ أ ف ب

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