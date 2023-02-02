في رابع زيارة لها إلى كييف منذ بدء الحرب... فون دير لاين تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

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فون دير لاين في بروكسيل في 1 فبراير/شباط 2023.

في رابع زيارة لها إلى كييف منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس للرئيس فولوديمير زيلينسكي دعم الاتحاد لبلاده.

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس لدى وصولها إلى كييف مع فريق من المفوضين الأوروبيين، دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد.

وكتبت فون دير لاين على تويتر "من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ بدء الغزو الروسي وهذه المرة مع فريقي من المفوضين"، مضيفة "نحن هنا معا لنؤكد وقوف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب أوكرانيا".

فرانس24/ أ ف ب

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