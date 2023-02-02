وزارة الخارجية التركية تستدعي سفراء تسع دول غربية حذّرت رعاياها من تهديد إرهابي على أراضيها

ضباط شرطة أتراك يقفون أمام القنصلية الهولندية ، التي أُغلقت بسبب مخاوف أمنية في وسط إسطنبول ، تركيا ، في 1 فبراير 2023.

على خلفية تعليق عدد من الخدمات القنصلية في إسطنبول بسبب وجود تهديد إرهابي، قامت أنقرة باستدعاء سفراء تسع دول غربية الخميس، نقلا عن وكالة أنباء الأناضول الرسمية. من جهته اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تلك الدول بشن "حرب نفسية" على تركيا قد تضر بقطاعها السياحي و"السعي لزعزعة استقرارها".

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قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن وزارة الخارجية التركية استدعت سفراء تسع دول غربية الخميس على خلفية تعليق عدد منها خدمات قنصلياته في إسطنبول مؤقتا هذا الأسبوع بسبب وجود تهديد إرهابي.

وأوضح مصدر دبلوماسي طالبا عدم كشف اسمه، إن الدول التسع المعنية هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا والسويد.

وقبل أيام أعلنت ست دول على الأقل من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا في الأيام الأخيرة وقف خدمات مكاتبها القنصلية في إسطنبول موقتا.

وكانت عدة سفارات غربية دعت منذ الجمعة رعاياها في تركيا إلى "اليقظة" في مواجهة مخاطر هجمات انتقاما وفقا لها من حرق مصاحف في دول بشمال أوروبا. وأوصت الولايات المتحدة وفرنسا خصوصا بتجنب مناطق سياحية معينة في وسط إسطنبول مثل ميدان تقسيم ومحيط كنائس مسيحية ويهودية.

واتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الخميس تلك الدول بشن "حرب نفسية" على تركيا قد تضر بقطاعها السياحي و"السعي لزعزعة استقرارها". ووصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم التحذيرات الغربية بأنها "غير مسؤولة".

ويذكر أن مظاهرات عدة نظمت في نهاية كانون الثاني/يناير في ستوكهولم ولاهاي وكوبنهاغن، تم خلالها حرق أو تدنيس مصاحف.

ويقول المتطرف الذي نفذ عمليات الحرق في العاصمتين السويدية والدانماركية إنه يحتج على تعطيل تركيا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

فرانس24/ أ ف ب

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