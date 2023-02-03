كييف تتهم موسكو بخطف أطفال أوكرانيين لاستغلالهم جنسيا

الحرب في أوكرانيا

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أرجوحة اطفال خارج مبنى سكني دمر جزئيا بعد هجوم صاروخي في خاركيف، أوكرانيا. 30 يناير كانون الثاني 2023.

وجه مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينتس الخميس اتهامات لروسيا بخطف أطفال أوكرانيين بهدف استغلالهم جنسيا، مشيرا إلى أن عمليات الخطف شملت أطفالا يعيشون في دور الأيتام. ودعا لوبينتس الشرطة والقضاء الأوكرانيين إلى اتخاذ التدابير الملائمة للعثور على المذنبين ومعاقبتهم. وفي أيلول/سبتمبر 2022 اتهم محققون في الأمم المتحدة موسكو بارتكاب جرائم حرب "على نطاق واسع" في أوكرانيا، خصوصا أعمال تعذيب وعنف جنسي.

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اتهم مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا الخميس روسيا بخطف أطفال من بلاده بهدف استغلالهم جنسيا.

وقال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينتس، في رسالة على تيلغرام، إن "حسابات (على تطبيق تيلغرام) تكشف أن الروس يخطفون أطفالا أوكرانيين، ويصورون معهم مقاطع فيديو جنسية".

وأضاف: "مثلا، إنهم يعرضون فتى أوكرانيا مقابل 250 ألف روبل (أكثر من 3200 يورو)"، لافتا إلى أن الأمر يتصل بفتى يتيم.

ونشر لوبينتس مقطعا من تبادل على الإنترنت بين شخصين يناقشان إشراك هذا الفتى في تصوير فيلم إباحي للأطفال.

وكتب أحدهما: "إنه من أوكرانيا، من دار للأيتام، لا أهل له"، مضيفا: "نأتي بأطفال لهذا النوع من العمل. إنه ليس الأول الذي نجلبه".

ولم يوضح المفوض كيفية حصوله على هذا التبادل. ودعا الشرطة والقضاء الأوكرانيين إلى اتخاذ "التدابير الملائمة للعثور على المذنبين ومعاقبتهم".

وأضاف أن "روسيا الاتحادية تخطف وتقتل وترحل وتغتصب أطفالنا بمكر. كيف يمكن أن يحصل ذلك في عالم اليوم؟".

والجرائم بحق الأطفال شائعة في روسيا، وبينها الانتهاكات الجنسية.

وتتهم أوكرانيا القوات الروسية بأنها خطفت واقتادت آلاف الأطفال إلى المناطق التي تسيطر عليها.

وفي أيلول/سبتمبر، اتهم محققون في الأمم المتحدة موسكو بارتكاب جرائم حرب "على نطاق واسع" في أوكرانيا، خصوصا أعمال تعذيب وعنف جنسي.

فرانس24/ أ ف ب

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