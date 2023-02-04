موسكو وكييف تتبادلان إطلاق سراح نحو 200 أسير حرب بعد مفاوضات بوساطة الإمارات

الحرب في أوكرانيا

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صورة التقطها رئيس أركان الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك في 4 فبراير/شباط 2023، تُظهر سجناء أوكرانيين تم إطلاق سراحهم.

أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع السبت أنه تم الإفراج عن 63 أسير حرب روسيا نتيجة لعملية مفاوضات معقدة مع أوكرانيا بوساطة من دولة الإمارات. من جهتها، أكدت كييف عبر أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أنه تم إطلاق سراح 116 أوكرانيا قاتلوا في جبهات مختلفة.

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أعلنت موسكو وكييف السبت تبادلهما إطلاق سراح نحو 200 أسير حرب، إضافة إلى إعادة جثتي متطوعين بريطانيين من موظفي الإغاثة إلى أوكرانيا.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فإنه تم إطلاق سراح 63 أسير حرب روسي الجنسية، بينهم أشخاص من "فئة حساسة"، أمكن تبادلهم بفضل جهود وساطة من الإمارات.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إنه جرى إعادة 116 أوكرانيا.

وكتب يرماك على تلغرام "تمكنا من إعادة 116 من أبناء شعبنا من المدافعين عن ماريوبول والمحاربين من خيرسون وقناصة من باخموت وغيرهم من أبطالنا".

وأضاف يرماك أن جثتي متطوعين بريطانيين من موظفي الإغاثة، وهما آندرو باجشو وكريس باري، تمت إعادتهما إلى أوكرانيا.

وكانت أسرة باري قد قالت سابقا إن باجشو وباري قتلا خلال محاولة إجلاء سكان في شرق أوكرانيا في يناير/كانون الثاني.

فرانس24/ رويترز

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