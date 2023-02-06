أوكرانيا: سباق مع الزمن لإعادة الكهرباء في أوديسا بعد انقطاع شامل طال مئات الآلاف من السكان

الحرب في أوكرانيا

عمال يصلحون خطوط الكهرباء التي تضررت من ضربات الصواريخ الروسية بالقرب من أوديسا الأوكرانية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بأن فرقا متخصصة تعمل ليلا نهارا على إعادة الكهرباء في ميناء أوديسا بعد حريق أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الأوكرانيين من الطاقة. ويعتقد المتخصصون أن عمليات الإصلاح قد تستغرق أسابيع. ويأتي هذا الانقطاع الجديد ضمن أخرى متكررة للكهرباء منذ بدأت روسيا باستهداف البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا تزامنا مع غزوها للبلاد.

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن أطقم الإصلاح تعمل على مدار الساعة لإعادة الكهرباء في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود بعد حريق أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان. وقال زيلينسكي في كلمة ليلية مصورة "أعمال الإصلاح مستمرة على مدار الساعة. الوضع في هذا الوقت هو أن مئات الآلاف من الناس في منطقة أوديسا بلا كهرباء". ولم يذكر الرئيس الأوكراني المدة التي ستستغرقها عمليات الإصلاح لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا في وقت سابق إنها قد تستغرق أسابيع.

ويعد هذا الانقطاع الشامل للكهرباء، رغم أنه يُعزى إلى حريق، واحدا من ضمن العديد من الانقطاعات التي تعاني منها شبكة أوكرانيا منذ أن ركزت روسيا في أكتوبر/تشرين الأول على مهاجمة البنية التحتية للطاقة كجزء من غزوها لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن مثل هذه الاضطرابات في المدن الأوكرانية "كانت لا يمكن أن تحدث" قبل بدء الهجمات الروسية على مواقع توليد الطاقة على مدى عدة أسابيع والتي شمل بعضها إطلاق عشرات الصواريخ في وقت واحد.

فرانس24/ رويترز

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