إيطاليا تكشف عن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف خوادم كمبيوتر في أنحاء عدة من العالم

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن الإلكتروني في إيطاليا استهداف الآلاف من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم خلال هجوم إلكتروني مصدره برامج خبيثة. وذكرت الوكالة أن الهجوم الذي استغل ثغرة في البرمجيات تسبب في اختراق الخوادم في عدة دول أوروبية كفرنسا وفنلندا، وحتى الولايات المتحدة وكندا، كما دعت المنظمات إلى اتخاذ إجراءات لحماية أنظمتها.

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قالت الوكالة الوطنية للأمن الإلكتروني في إيطاليا الأحد إن الآلاف من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم استُهدفت بهجوم إلكتروني من برامج خبيثة، منبهة المنظمات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية أنظمتها. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وكالة الأمن الإلكتروني قولها إنه تم اختراق الخوادم في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وفنلندا، وكذلك في الولايات المتحدة وكندا.

وقال روبرتو بالدوني المدير العام للوكالة إن الهجوم استهدف استغلال ثغرة في البرمجيات وإنه كان واسع النطاق.

وقال مسؤولو الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إنهم يقيمون تأثير الحوادث المبلغ عنها.

وقالت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأمريكية "نعمل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتقييم آثار هذه الحوادث المبلغ عنها وتقديم المساعدة عند الحاجة".

وتأثر العشرات من المنظمات الإيطالية على الأرجح بهذا الهجوم. وأبلغ عملاء تيليكوم إيطاليا عن مشكلات في الإنترنت في وقت سابق الأحد، لكن لا يُعتقد بأن ثمة صلة لذلك بالهجوم الذي أبلغت عنه الوكالة.

فرانس24/ رويترز

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