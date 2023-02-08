زيلنسكي يصل إلى المملكة المتحدة حيث سيجري محادثات مع سوناك ويلتقي الملك تشارلز الثالث

الحرب في أوكرانيا

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في 10 داونينج ستريت بوسط لندن في 8 فبراير/شباط 2023.

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء المملكة المتحدة التي وصلها وفق ما أظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة البريطانية، في ثاني زيارة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير/شباط 2022. ومن المقرر أن يجتمع زيلينسكي بالملك تشارلز الثالث وفق قصر باكينغهام، كما سيجري محادثات مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ويلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني.

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حلّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء ببريطانيا حسبما أظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة في المملكة المتحدة، في ثاني رحلة خارجية له منذ الغزو الروسي لبلاده قبل عام.

وبثت محطتا "سكاي نيوز" وبي بي سي" مشاهد لموكبه مغادرا مدرج مطار ستانستيد في شمال شرق لندن. ويلتقي زيلينسكي خلال زيارته الملك تشارلز الثالث على ما أفاد قصر باكينغهام. وسيجري محادثات أيضا مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ويلقي كلمة أمام البرلمان.

ونشر سوناك صورة له مع زيلينسكي في تغريدة على تويتر قال فيها: "مرحبا بكم في المملكة المتحدة، سيادة الرئيس".

وهذه أول مرة يغادر فيها زيلينسكي الأراضي الأوكرانية منذ زيارة استمرت ساعات قليلة للولايات المتحدة في 21 ديسمبر/كانون الأول. والتقى يومها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وألقى خطابا أمام الكونغرس حيث وقف له أعضاء المجلسين مصفقين.

وتأتي الزيارة فيما ينتظر أن يزور زيلينسيكي بروكسل الخميس لطلب تسريع توفير مساعدة عسكرية غربية لبلاده على ما ذكرت مصادر أوروبية. وأوضحت الحكومة البريطانية بخصوص الزيارة: "المسؤولان سيبحثان في مقاربة ثنائية للدعم البريطاني لأوكرانيا بدءا بزيادة فورية لشحنات العتاد العسكري للمساعدة في مواجهة هجوم روسيا خلال الربيع، وعبر تعزيزها من خلال دعم طويل المدى".

وينوي ريشي سوناك على ما جاء في البيان "اقتراح تعزيز تدريب القوات الأوكرانية من جانب المملكة المتحدة ليشمل خصوصا طياري الطائرات المطاردة لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن مجالها الجوي مستقبلا". وأضاف البيان أن "هذا التدريب سيسمح للطيارين بقيادة طائرات قتالية متطورة تلبي معايير حلف شمال الأطلسي".

بريطانيا أكبر الداعمين لأوكرانيا

وتعتبر بريطانيا أحد أكبر الداعمين لكييف وقد قدمت لها مساعدة عسكرية بقيمة 2,3 مليار جنيه استرليني (2,5 مليار يورو) العام الماضي. وتعهدت الحكومة المحافظة على المستوى نفسه من المساعدة وهو الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة. وقدمت لندن أسلحة فتاكة للجيش الأوكراني حتى قبل بدء الغزو الروسي، وكانت أول دولة تعلن في يناير/كانون الثاني نيتها إرسال دبابات ثقيلة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أول مسؤول من دول مجموعة السبع يزور كييف في أبريل/نيسان الماضي. وقد أجرى ثلاث زيارات لهذا البلد قل مغادرته رئاسة الحكومة في سبتمبر/أيلول.

وتوجه خلفه ريشي سوناك منتصف نوفمبر/تشرين الثاني إلى العاصمة الأوكرانية حيث أكد لزيلينسكي الدعم البريطاني "إلى حين تحقق أوكرانيا النصر". وأعلن تقديم مساعدة عسكرية تتضمن خصوصا دفاعات جوية. لاحقا، وافق على إرسال 14 دبابة من طراز تشالنجر إلا أنه أبدى تحفظه على توفير طائرات مطاردة معتبرا الأسبوع الماضي أن ذلك يتطلب "أشهرا بل سنوات" من التدريب.

كما فرضت المملكة المتحدة الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الدفاع الروسي، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية، بالتزامن مع زيارة زيلينسكي. وأكد وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن العقوبات الجديدة على المنظمات التي يعتمد عليها الجيش الروسي من شأنها "تسريع الضغط الاقتصادي على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين - وتقويض آلته الحربية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار".

فرانس24/ أ ف ب

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