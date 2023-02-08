ماكرون يؤكد لزيلينسكي خلال استقباله في الإليزيه "تصميم" فرنسا على دعم أوكرانيا "حتى النصر"

الحرب في أوكرانيا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى قصر الإليزيه في باريس في 8 شباط/فبراير 2023.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء خلال استقباله في باريس "تصميم" فرنسا على "مرافقة" أوكرانيا "حتى النصر". وقد طالب زيلينسكي بمنح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة "في أقرب وقت ممكن". وقال شولتز أن الحلفاء سوف يدعمون كييف، خاصة عسكريا، "طالما كان ذلك ضروريا" لصد الغزو الروسي. ووصل زيلينسكي إلى باريس مساء الأربعاء في المحطة الثانية له بجولته الأوروبية التي زار خلالها لندن نهارا وتقوده إلى بروكسل الخميس لحضور قمة الاتحاد الأوروبي.

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس قادما من بريطانيا. وتوجه زيلينسكي إلى قصر الإليزيه حيث يلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وكان في استقبال زيلينسكي عند نزوله من الطائرة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو. وتعد هذه الزيارة المحطة الثانية في جولته الأوروبية التي زار خلالها لندن نهارا وتقوده إلى بروكسل الخميس لحضور قمة الاتحاد الأوروبي.

هذا، وقد طالب زيلينسكي ماكرون وشولتز، بمنح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة "في أقرب وقت ممكن".

وقال زيلينسكي من قصر الإليزيه "كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى في وقت أسرع، كلما حصل الطيارون على طائرات في وقت أسرع، كلما اقترب موعد انتهاء هذا العدوان الروسي وأمكن لنا العودة إلى السلام في أوروبا".

وأكد الرئيس ماكرون لنظيره الأوكراني زيلينسكي "تصميم" بلاده على "مرافقة" أوكرانيا "حتى النصر"، ورغبتها في مواصلة تسليمها أسلحة فرنسية بعد نحو عام من بدء الهجوم الروسي.

وقال ماكرون "نحن نقف مع أوكرانيا بحزم وبعزم على مرافقتها حتى النصر واستعادة حقوقها المشروعة"، مضيفا "سنواصل الجهود في ما يتعلق بتسليم وسائل الدفاع".

ومن جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز للرئيس الأوكراني أن الحلفاء سوف يدعمون بلاده، خاصة عسكريا، "طالما كان ذلك ضروريا" لصد الهجوم الروسي.

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نحن ملتزمون إلى جانب أوكرانيا... دعمنا أوكرانيا من خلال المساعدات المالية، والمساعدات الإنسانية والتسليح، بالمدفعية الثقيلة ومضادات الطائرات، ومؤخرا بتسليم دبابات قتالية، وسنواصل طالما كان ذلك ضروريا".

ومن جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان "ستكون هذه فرصة لإعادة تأكيد الدعم الثابت من فرنسا وأوروبا لأوكرانيا، ومواصلة التنسيق الوثيق الذي يجعل من الممكن الاستجابة بفاعلية وكفاءة للاحتياجات التي عبّرت عنها كييف".

وكان قد أكد المتحدث باسم أولاف شولتز لوكالة الأنباء الفرنسية مشاركة المستشار في العشاء الباريسي. وقال شتيفن هيبرشترايت "نتوجه اليوم إلى باريس للقاء زيلينسكي مع ماكرون. ومن هناك سنواصل رحلتنا إلى بروكسل".

وتعد هذه أول جولة أوروبية يقوم بها زيلينسكي منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل نحو عام، في 24 شباط/فبراير 2022.

وكان الرئيس الأوكراني قد حظي في كانون الأول/ديسمبر 2022 باستقبال حافل عندما زار الولايات المتحدة أكبر مزود منفرد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب.

فرانس24/ أ ف ب

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