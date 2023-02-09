مباشر.. ماكرون وزيلينسكي يتوجهان معا إلى بروكسل الخميس لحضور قمة الاتحاد الأوروبي

الحرب في أوكرانيا

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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسافران معا من باريس إلى بروكسل صباح الخميس، لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. ويقوم زيلينسكي بجولة مفاجئة في أوروبا في رحلته الثانية إلى الخارج منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، بعد زيارته الأولى لواشنطن في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس جولته الأوروبية التي تنقله إلى بروكسل لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

ويقوم زيلينسكي بجولة مفاجئة في أوروبا في رحلته الثانية إلى الخارج منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير 2022 على أوكرانيا، بعد زيارة لواشنطن في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسيحضر زيلينسكي قمة الدول ال27 في بروكسل بصفته ضيف شرف. ويفترض أن يطلب من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية "في أقرب وقت ممكن" كما فعل الأربعاء في لندن وباريس.

وتبدو هذه المرحلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا التي تشعر بالقلق من النجاحات الأخيرة للجيش الروسي في دونباس، وتخشى هجوما كبيرا في الأسابيع المقبلة.

واستقبل رئيس الوزراء الأوكراني ريشي سوناك والملك تشارلز الثالث الرئيس الأوكراني الأربعاء في لندن. كما استقبله مساء اليوم نفسه ماكرون الذي دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى عشاء متأخر في قصر الإليزيه.

وفي تصريحاتهما للصحافيين، لم يبد شولتس وماكرون حماسا كبيرا بشأن الطائرات القتالية، لكنهما وعدا بمواصلة دعم أوكرانيا، بما في ذلك عسكريا "طالما كان ذلك ضروريا" وحتى "النصر".

ومنح ماكرون زيلينسكي أرفع وسام يمكن أن يقدمة رئيس فرنسي لنظيره.

فرانس24/ أ ف ب

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