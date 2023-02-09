وزير الخارجية الروسي يتعهد من الخرطوم بدعم سعي السودان لرفع عقوبات مجلس الأمن

© أ ف ب

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخرطوم في التاسع من شباط/فبراير 2023.

قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس بزيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أجرى خلالها مباحثات مع مسؤولين سودانيين كبار. وأبدى لافروف دعمه لسعيهم إلى رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على البلاد منذ العام 2005. وتزامن وجوده مع زيارة يقوم بها موفدو الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لدعم الاتفاق الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي بين المدنيين والعسكريين السودانيين.

إعلان اقرأ المزيد

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبارا من الخميس زيارة تستمر يومين إلى السودان، تندرج في إطار سعي موسكو لتعزيز نفوذها في أفريقيا.

وصرح لافروف لصحافيين في الخرطوم قائلا: "ندعم جهود السودان الهادفة إلى إنهاء العقوبات التي فرضها عليه مجلس الأمن الدولي".

والتقى الوزير الروسي الفريق عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب العسكري في تشرين الأول/أكتوبر 2021 والذي أنهى الفترة الانتقالية لحكم المدنيين، الأمر الذي تسبب في وقف المساعدات الغربية للبلاد.

كما اجتمع أيضا مع علي الصادق وزير الخارجية المكلف ومحمد حمدان دقلو قائد قوة الدعم السريع.

وقال الصادق عقب الاجتماع: "تحتاج الدولتان إلى التعاون في الأمم المتحدة من أجل الدفع نحو إصلاحها"، مشيرا إلى أن السودان سيشارك في ملتقى روسيا وأفريقيا الذي سيعقد في تموز/يوليو القادم.

ومن جهته، أكد لافروف على دعم روسيا للسودان في مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات المفروضة عليه وقال: "إلى جانب التعاون في الجانب السياسي سنرفع التعاون في المجال الاقتصادي والاستثمارات".

هذا، وكان لافروف قد وصل في وقت متأخر الأربعاء إلى الخرطوم في إطار جولة دبلوماسية أفريقية قادته أيضا إلى مالي وموريتانيا. وكان قد زار الشهر الماضي كلا من إريتريا وأنغولا واسواتيني وجنوب أفريقيا.

وتزامن وجود وزير الخارجية الروسي في الخرطوم مع زيارة يقوم بها موفدو الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى السودان دعما للاتفاق الإطار الذي تمت المصادقة عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي بين المدنيين والعسكريين السودانيين، وفق ما نشر على تويتر السفير الأميركي في السودان جون غودفري.

ويذكر أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت العام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور (غرب) سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك