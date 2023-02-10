أوكرانيا تتعرض لقصف بعشرات الصواريخ الروسية من الجو والبحر

الحرب في أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني الجمعة أنه اعترض 61 صاروخا من من أنواع إكس-101 وإكس-555 وكاليبر، من أصل 71 أطلقتها روسيا باتجاه أوكرانيا. من جهته، كتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال على تطبيق تليغرام إن "روسيا لا تقبل الإخفاقات، وبالتالي تواصل ترويع السكان (الأوكرانيين). محاولة أخرى لتدمير شبكة الطاقة الأوكرانية وحرمان الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والمياه".

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قال سلاح الجو الأوكراني إنه اعترض 61 صاروخا من أصل 71 أطلقتها روسيا الجمعة صوب أوكرانيا. وكتب عبر تطبيق تليغرام: "حتى 11:30 صباحا، أطلق العدو 71 صاروخا من أنواع إكس-101 وإكس-555 وكاليبر. ودمرت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو وعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية 61 صاروخا من صواريخ العدو الموجهة".

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وحسب سلاح الجو الأوكراني، فإن روسيا استخدمت ثماني قنابل استراتيجية من نوع تو-95إم.إس، وأطلقت صواريخ إكس-101 وإكس-555 من بحر قزوين ومن مدينة فولغودونسك في روسيا. وأضاف أن القوات الروسية أطلقت صواريخ كاليبر الموجهة التي تُطلق بحرا من سفن في البحر الأسود.

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن روسيا أطلقت أكثر من 50 صاروخا على بلاده جرى إسقاط معظمها. وكتب على تليغرام إن "روسيا لا تقبل الإخفاقات، وبالتالي تواصل ترويع السكان (الأوكرانيين). محاولة أخرى لتدمير شبكة الطاقة الأوكرانية وحرمان الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والمياه".

فرانس24/ رويترز

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