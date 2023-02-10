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الصحافية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا المعارضة للحرب في أوكرانيا تكشف تفاصيل دعاية بوتين الإعلامية

04:18 مارينا أوفسيانيكوفا، الصحافية الروسية التي اشتهرت بعد أن رفعت لافتة ضد الحرب في أوكرانيا على التلفزيون الحكومي في 15 مارس/آذار 2022. © وكالة إيفي الإسبانية

صدر الجمعة في ألمانيا كتاب بعنوان "بين الخير والشر، كيف أصبحت معارضة لدعاية الكرملين"، للصحافية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا المعروفة برفضها للحرب في أوكرانيا. وكشفت أوفسيانيكوفا في الكتاب تفاصيل الدعاية الإعلامية التي يعتمدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مؤتمر صحافي نظم الجمعة بمقر "مراسلون بلا حدود" في باريس روت الصحافية تفاصيل تهريبها من بلادها بعد أن اتُهمت بـ"تشويه سمعة" الجيش بسبب رفعها لافتة ضد الحرب في أوكرانيا خلال نشرة إخبارية لقناة حكومية روسية.