رغم مطالبة أوكرانيا بها... ماكرون يستبعد تسليم كييف طائرات مقاتلة "تحت أي ظرف" في الأسابيع المقبلة

الحرب في أوكرانيا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة بمقر إقامة سفير بلاده في الجزائر على هامش زيارة رسمية استغرقت 3 أيام، 26 آب/ أغسطس 2022.

رغم مطالبة أوكرانيا المتكررة بتزويدها بطائرات مقاتلة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم "تسليمها في الأسابيع المقبلة". وشدد على أنه "من الضروري أن يعطي الحلفاء الأفضلية للمعدات الأكثر فائدة" والتي يكون تسليمها بشكل "أسرع". لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه "لا يستبعد شيئا على الإطلاق"، إلا أن هذا "لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم". أما بريطانيا فأعلنت إنها ستبدأ تدريب طيارين أوكرانيين إضافة إلى النظر في إرسال طائرات "على المدى الطويل". وخلال جولته الأوروبية يومي الأربعاء والخميس، أصر الرئيس الأوكراني على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة لإنهاء الحرب التي تقودها روسيا.

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس الجمعة أن الطائرات المقاتلة لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم "تسليمها في الأسابيع المقبلة" إلى أوكرانيا التي تطالب بها منذ مدة، وفضل دعمها بأسلحة "أكثر فائدة" ويكون تسليمها بشكل "أسرع".

وبعد قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث ماكرون عن مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا قائلا: "لا أستبعد شيئا على الإطلاق"، لكن هذا "لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم".

وطوال جولته الأوروبية يومي الأربعاء والخميس، أصر الرئيس الأوكراني على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة لإنهاء الحرب التي تقودها روسيا.

وأكد ماكرون أن "نقاشه العميق جدا والدقيق جدا" مع زيلينسكي الأربعاء في باريس قد أظهر أن الأولوية تتمثل في "القيام بكل شيء لمساعدة (أوكرانيا) على المقاومة في الأسابيع المقبلة".

وتابع ماكرون "من الضروري أن يعطي الحلفاء الأفضلية للمعدات الأكثر فائدة" والتي يكون تسليمها في شكل "أسرع"، مشيرا إلى أن مدافع قيصر ونظام الدفاع الجوي المتوسط المدى MAMBA المقدَّم من فرنسا يفي بهذه المعايير.

بريطانيا تدرك "مخاطر التصعيد المحتمل"

ومن جهتها، أعلنت بريطانيا الخميس أنها تدرك "المخاطر التصعيدية المحتملة" لتزويد أوكرانيا مزيدا من الأسلحة الغربية، بينما قللت من احتمال تسليم كييف مقاتلات "تايفون" من طرازات قديمة.

وقالت بريطانيا إنها ستبدأ تدريب طيارين أوكرانيين إضافة إلى النظر في إرسال طائرات "على المدى الطويل"، رغم ما يعتري الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي من قلق من التورط أكثر في الحرب.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحافيين ردا على سؤال بشأن سياسة توسيع تسليح كييف ومخاوف بعض العواصم الأوروبية من استعداء موسكو "نحن ندرك المخاطر التصعيدية المحتملة".

وأضاف "لكننا واثقون من أن المقاربة التي نتبعها هي أفضل طريق وأسرعها لمساعدة أوكرانيا على إنهاء هذه الحرب، وهو أمر من الواضح أنه في مصلحة الجميع".

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال زيارته روما إنه يعمل على إرسال دبابات تشالنجر 2 بريطانية الصنع إلى أوكرانيا، لكنه يحتاج إلى تصريح من الدول الأوروبية الأخرى لإرسال طائرات تايفون.

وشدد على أن "بريطانيا لم تقل إنها سترسل بالضرورة طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا"، موضحا "ما قالته هو أننا سنبدأ التدريب لتحسين قدرات أوكرانيا، وربما بعد انتهاء النزاع".

وقال المتحدث باسم سوناك إن لندن ستواصل مناقشة "توفير القدرات" مع الحلفاء، مشيرا إلى أن "كل إجراء نتخذه... سيأخذ في الاعتبار مخاطر التصعيد المحتملة".

لكنه أكد أن روسيا نفسها "تصعّد كل شيء" في هجماتها المستمرة على أوكرانيا واحتلال مساحات شاسعة من أراضيها.

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي واستعداد أوكرانيا لهجوم روسي جديد في الشرق، يضغط زيلينسكي أكثر من أي وقت مضى على الدول الصديقة لإرسال الدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ.

وأعدت بريطانيا بالفعل 10 آلاف جندي أوكراني وتعمل حاليا على تدريب آخرين لتشغيل 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 سيتم نشرها الشهر المقبل.

وأكد سوناك خلال زيارة زيلينسكي التاريخية أنه سيتم تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة متوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت عن التدريب "نريد إنجاز ذلك بأسرع ما يمكن"، مشددا على عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم تزويد كييف أي طائرات.

فرانس24/ أ ف ب

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