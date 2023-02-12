أوكرانيا: احتدام شدة المعارك في دونيتسك وفاغنر تعلن بسط سيطرتها على بلدة إستراتيجية قرب باخموت

الحرب في أوكرانيا

قال مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين الأحد إن قوات مجموعته سيطرت على قرية كراسنا هورا على الطرف الشمالي لمدينة باخموت في منطقة دونيتسك الأوكرانية. فيما نشر فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، السبت رسالة على تطبيق المراسلة تيليغرام مفادها أن المعارك تشتد مع القوات الروسية على طول خط المواجهة في إقليم دونيتسك وحول بلدة باخموت المحاصرة. وقال زالوجني إن قواته تقيم دفاعات قوية للتصدي للقوات الروسية وإنها استعادت عددا من المواقع التي فقدتها سابقا.

إعلان اقرأ المزيد

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني السبت على تطبيق المراسلة تيليغرام إن معارك عنيفة تحتدم للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا في دونيتسك بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة، وإن القوات الأوكرانية تقيم دفاعات على طول خط المواجهة. وأضاف زالوجني أن روسيا تنفذ حوالي 50 هجوما يوميا في دونيتسك وهي منطقة في جنوب شرق أوكرانيا تحاول موسكو احتلالها بالكامل.

وقال زالوجني بعد اتصال مع الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية "القتال العنيف مستمر في منطقة فوليدار ومارينكا". وتابع "نقيم دفاعات قوية. تمكنا في بعض مناطق الجبهة من استعادة المواقع التي فقدناها سابقا وكسبنا موطئ قدم".

ولم يحدد زالوجني الأماكن التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادتها. وأضاف أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على باخموت وتحاول الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية حول المدينة.

فاغنر تسيطر على بلدة إستراتيجية

قال مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين اليوم الأحد إن قوات مجموعته سيطرت على قرية كراسنا هورا على الطرف الشمالي لمدينة باخموت في منطقة دونيتسك الأوكرانية.

وفي رسالة صوتية نشرتها الخدمة الصحافية الخاصة به على تطبيق تيليغرام، قال بريغوجين "اليوم سيطرت القوات المهاجمة من شركة فاغنر العسكرية الخاصة على تجمع كراسنا هورا السكني". كما نشر مقطع فيديو قصيرا يظهر فيما يبدو مقاتلين من فاغنر بجوار لافتة عند مدخل كراسنا هورا. وعدد سكان القرية قبل الحرب كان 600 نسمة تقريبا.

وكان بريغوجين قد قال السبت إن قواته تواجه مقاومة شرسة حول باخموت من المدافعين الأوكرانيين. فيما قالت بريطانيا الجمعة إن القوات الروسية تحقق مكاسب في شمال باخموت لكنها تواجه صعوبة أكبر في مهاجمة فوليدار الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبا.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه جدانوف إنه على الرغم من الضغط الروسي في مارينكا إلا أن القوات الأوكرانية تمكنت من بسط سيطرتها على الأرض. ومارينكا بلدة صغيرة مدمرة وشبه خالية كانت تمثل إحدى الجبهات منذ بدء الحرب قبل عام.

وأضاف جدانوف في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "القتال مستمر في وسط المدينة ولكن لم تحدث تغييرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وقال يفغيني بريغوجين إن الأمر قد يستغرق من موسكو عامين للسيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالكامل. وزعمت موسكو العام الماضي أن المنطقتين أصبحتا من الجمهوريات التابعة لروسيا، في تحرك أدانته معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ووصفته بأنه غير قانوني.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك