أوكرانيا: الوضع في باخموت "معقد" والجيش يؤكد تعرض مدن قريبة منها للقصف المكثف

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب/ أرشيف

في تقريرها اليومي، وصفت الرئاسة الأوكرانية الاثنين الوضع في مدينة باخموت بـ"المعقد"، ويأتي ذلك غداة إعلان جماعة فاغنر الروسية المسلحة استيلاءها على بلدة في المنطقة. من جانبها قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة قرب باخموت خلال اليوم المنصرم بدبابات وقذائف هاون ومدفعية.

إعلان اقرأ المزيد

قالت الرئاسة الأوكرانية في تقريرها اليومي الاثنين إن الوضع في مدينة باخموت التي تشهد أشرس المعارك في شرق أوكرانيا "معقد" غداة إعلان جماعة فاغنر الروسية المسلحة استيلاءها على بلدة في المنطقة.

وتضمن تقرير الرئاسة ما يلي "الوضع قرب سوليدار معقد وتشهد بلدة باراسكوفييفكا قصفا وهجمات مكثفة".

ويذكر أن سوليدار التي استولى عليها الروس في كانون الثاني/يناير تقع شمال باخموت التي يسعى الروس للسيطرة عليها منذ الصيف، ما كبد الطرفين خسائر فادحة وألحق دمارا واسعا.

وبلدة باراسكوفييسكا هي التالية على الطريق المؤدي إلى باخموت وتقع بمحاذاة بلدة كراسنا غورا التي أعلن قائد جماعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين السيطرة عليها الأحد. وعناصر هذه الجماعة في الخطوط الأمامية لهذه المعركة.

من جانبها، أشارت هيئة أركان الجيش الأوكراني في تقريرها اليومي أيضا إلى أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة قرب باخموت خلال اليوم المنصرم بدبابات وقذائف هاون ومدفعية.

وأفاد مسؤول في القوات الروسية شرق أوكرانيا بأن الزعيم الانفصالي دينيس بوشيلين أكد الجمعة أن قوات موسكو باتت تسيطر على ثلاثة من طرق الإمدادات الأوكرانية الأربعة المؤدية إلى باخموت.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية كذلك أن الوضع "متوتر" قرب فوغليدار جنوبا حيث تشن القوات الروسية هجوما. وأوضحت أن "الروس يستمرون في قصف متواصل للبلدات المجاورة".

وفي خيرسون في جنوب أوكرانيا، قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخر في عمليات قصف في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وفق المصدر نفسه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك