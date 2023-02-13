الولايات المتحدة تطلب من مواطنيها مغادرة الأراضي الروسية على الفور

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طلبت الولايات المتحدة من مواطنيها مغادرة روسيا على الفور وعدم السفر إليها. وأوضحت السفارة الأمريكية في روسيا أن مواطنين أمريكيين يتعرضون إلى اعتقالات ومعاملة تفتقر إلى "الشفافية، ويدانون في محاكمات سرية أو دون أدلة ذات مصداقية". وهذه المرة الثانية منذ سبتمبر/أيلول الماضي التي تدعو فيها واشنطن مواطنيها إلى مغادرة روسيا أو عدم السفر إليها.

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طلبت الولايات المتحدة من مواطنيها مغادرة روسيا على الفور بسبب الحرب في أوكرانيا واحتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي أو مضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية. وتنصح الولايات المتحدة مواطنيها بشكل متكرر بمغادرة روسيا.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو "ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني". وأضافت السفارة "لا تسافروا إلى روسيا".

وقالت السفارة "اعتقلت أجهزة الأمن الروسية مواطنين أمريكيين بسبب اتهامات زائفة واستهدفت المواطنين الأمريكيين في روسيا بالاعتقال والمضايقات مع حرمانهم من المعاملة المنصفة والشفافة، كما أصدرت إدانات بحقهم في محاكمات سرية أو بدون تقديم أدلة ذات مصداقية".

وقال جهاز الأمن الاتحادي في يناير/كانون الثاني إن روسيا فتحت قضية جنائية ضد مواطن أمريكي للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وكان آخر تحذير علني أمريكي في سبتمبر/أيلول بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية.

فرانس24/ رويترز

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