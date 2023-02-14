الاتحاد الأوروبي يُدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية في إجراء رمزي

الحرب في أوكرانيا

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الأعلام الأوروبية ترفرف أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا في 16 يناير 2012

أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بيان، إدراج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، في إجراء يعتبر رمزيا لأنها أصلا تخضع لعقوبات اقتصادية بسبب الحرب على أوكرانيا. وإلى جانب ذلك قال المجلس الأوروبي إن الحوار مع موسكو توقف "بشأن الأمور المتعلقة بالضرائب في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا".

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في إجراء رمزي، أدرج الاتحاد الأوروبي الثلاثاء روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، حيث يأتي القرار في الوقت الذي تخضع فيه موسكو أصلا لعقوبات اقتصادية على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وتضمن بيان للاتحاد أن التشريع الضريبي الروسي للعام 2022 فشل في تهدئة المخاوف بشأن تعاملها الغامض مع الشؤون الضريبية للشركات القابضة الدولية.

ولفت المجلس الأوروبي إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، توقف الحوار مع روسيا بشأن الأمور المتعلقة بالضرائب في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا".

وإلى جانب روسيا، أُدرجت جزر فيرجن البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال أيضا على هذه اللائحة التي باتت تتضمن 16 كيانا.

وشُطبت أربع دول يرى الاتحاد الأوروبي أنها قامت بتحسين أدائها، من قائمة ملحقة تضم البلدان الخاضعة للتدقيق، وهي مقدونيا الشمالية وباربادوس وجامايكا وأوروغواي.

وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتسون "نطلب من جميع الدول المدرجة تحسين إطارها القانوني والعمل من أجل الامتثال للمعايير الدولية في العملية الضريبية".

والدول المدرجة في قائمة التهرب الضريبي ليست مؤهلة لطلب المساعدة من بعض صناديق الاتحاد الأوروبي، كما يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد إجراء تدقيق خاص بشأن الأفراد والشركات المسجّلين في مصلحة الضرائب التابعة لها.

فرانس24/ أ ف ب

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