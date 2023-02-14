تحالف اليمين في إيطاليا يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الإقليمية وميلوني تعزز قبضتها على السلطة

في انتخابات اتسمت بإقبال ضعيف أجريت يومي الأحد والإثنين استطاع الائتلاف الحكومي اليميني الإيطالي الفوز، في خطوة تعزز قوة الأحزاب الحاكمة "فراتيلي ديتاليا" و"الرابطة" و"فورتسا إيتاليا" وتضعهم أمام تحدي الاندماج من جديد بعد تغير في ميزان القوى. وفاز الائتلاف الحاكم في المنطقتين الأكثر تعدادا للسكان في شبه الجزيرة وهما لومبارديا ولاتسيو في حين لم تستطع أحزاب المعارضة التوحد ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

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فاز الائتلاف الحكومي اليميني في إيطاليا بانتخابات محلية أُجريت يومي الأحد والإثنين، في منطقتين مهمتين، واتسمت بإقبال ضعيف، وفق ما أظهرته نتائج شبه نهائية.

ويتشكل الائتلاف الحاكم من حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، و"الرابطة" المعادي للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني، و"فورتسا إيتاليا" (إيطاليا إلى الأمام) بزعامة سيلفيو برلوسكوني.

وفاز الائتلاف في المنطقتين الأكثر تعدادا للسكان في شبه الجزيرة، وهما لومبارديا التي تقع فيها مدينة ميلانو، الرئة الاقتصادية للبلاد، ولاتسيو التي تضم العاصمة روما.

وأظهرت نتائج شبه نهائية للفرز، أن مرشح اليمين في لومبارديا حاكم المنطقة المنتهية ولايته أتيليو فونتانا، وهو عضو في حزب "الرابطة"، نال 55% من الأصوات، مقابل 34% لمنافسه اليساري.

في لاتسيو، تصدر المرشح اليميني فرانشيسكو روكا الرئيس السابق للصليب الأحمر الإيطالي، النتائج، بأغلبية 53% من الأصوات، مقابل 34% لمرشح اليسار أليسيو داماتو مسؤول الصحة المنتهية ولايته في المدينة، الذي أقرّ بهزيمته.

وكتبت ميلوني على "تويتر": "تهانينا لفرانشيسكو روكا وأتيليو فونتانا على فوزهما الكبير في الانتخابات الإقليمية 2023 (...) نتيجة تعزز وحدة اليمين، وترسخ عمل الحكومة".

وكان نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني، قال قبيل ذلك في تغريدة على "تويتر": "انتصار. شكرا لومبارديا، شكرا لاتسيو".

واتسمت هذه الانتخابات بإقبال ضعيف، إذ بلغت نسبة المشاركة في المنطقتين 40%.

وتؤثر نتائج كل حزب في الائتلاف الحاكم على توازن القوى ما يشكل تحديا بين أحزاب "فراتيلي ديتاليا" و"الرابطة" و"فورتسا إيتاليا".

وأفاد استطلاع للرأي نشر مركز "يوتريند" نتائجه في الثاني من شباط/ فبراير بتراجع حزبَي "الرابطة" و"فورتسا إيتاليا" وتقدّم حزب "فراتيلي ديتاليا".

وأكدت نتائج الاستطلاع، أنه في حال إجراء انتخابات جديدة على المستوى الوطني، سيحصل "فراتيلي ديتاليا" على 29,4% من الأصوات بعدما حصل على 26% في الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر 2022، في حين سيحصل حزب "الرابطة" على 8,7% و"فورتسا إيتاليا" على 7%.

وتستفيد ميلوني من عدم قدرة أحزاب المعارضة على التوحد ضدها.

وينشغل الحزب الديمقراطي اليساري، بالبحث عن زعيم جديد، ويتراجع في مواجهة صعود "حركة 5 نجوم"، بينما يبقى الوسط مستقرا.

فرانس24/ أ ف ب

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