طائرات هولندية تعترض ثلاث مقاتلات روسية قرب بولندا

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في بيان مساء الاثنين اعتراض مقاتلتين هولنديتين من طراز "إف-35" لثلاث طائرات حربية روسية اقتربت من "منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف شمال الأطلسي" تقع بين بولندا وليتوانيا العضوتين بالحلف والاتحاد الأوروبي.

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أفادت وزارة الدفاع الهولندية في بيان في وقت متأخر من مساء الاثنين أن مقاتلتين هولنديتين من طراز إف-35 اعترضتا تشكيلا من ثلاث طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واقتادتها إلى خارج تلك المنطقة.

وقال بيان الوزارة "الطائرة التي كانت مجهولة آنذاك اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف شمال الأطلسي من كالينينجراد".

كالينينجراد هي منطقة روسية على ساحل البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا العضوتين بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على هذه الحادثة.

فرانس24/ رويترز

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