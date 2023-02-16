معارك غيّرت مجرى الحرب في أوكرانيا

عام من الحرب في أوكرانيا

لقد شهدت الحرب في أوكرانيا كثيرا من التغييرات بعد عام من بداية الصراع. فقد انتقلنا من مرحلة الغزو الروسي الذي كان من المفترض أن يفضي إلى احتلال سريع للعاصمة كييف، إلى حرب طويلة تشبه حرب الخنادق. وراء هذا التغيير في شكل النزاع، معارك كبرى ميزّت العام الأول من هذا الصراع الدموي في قلب أوروبا.

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أطلق الجيش الروسي في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية ضد أوكرانيا كان هدفها الأول هو احتلال العاصمة كييف بسرعة. لكن، بعد مضي عام، تعثر الصراع وتمكنت أوكرانيا، خصوصا بفضل الدعم العسكري الغربي، من استعادة بعض الأراضي التي احتلتها روسيا في بداية الحرب.

وفي الحقيقة، فإن فشل روسيا في تحقيق أهدافها الرئيسية لم يقع بين عشية وضحاها.

للوقوف عند المعارك الرئيسية في الحرب الأوكرانية والتي أوصلت القوات المتحاربة إلى الوضع الميداني الراهن، حاورت فرانس 24 كل من الخبيرين العسكريين غوستاف غريسيل المتخصص في القضايا العسكرية الروسية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية ومقره برلين، وكذا سيم تاك محلل عسكري يعمل لحساب فورس أناليز Forces Analysis وهي شركة متخصصة في مراقبة النزاعات.

معركة السماء (الأيام الأولى للحرب)

في بداية الصراع، كان المراقبون يرون بأن "احتمال تحقيق روسيا لنصر سريع في الحرب سيتوقف على مدى سيطرتها على الأجواء وأيضا كيفية استثمار (هذه السيطرة) بنجاح"، حسبما يستذكر غوستاف غريسيل. ويوضح هذا الخبير الألماني بأن موسكو أخفقت في بسط سيطرتها على الأجواء، وبأن لهذا الفشل "عواقب وخيمة على بقية الصراع".

بدوره، يلحظ غوستاف غريسيل بأن الروس كانوا قد اتبعوا جيدا القاعدة الأولى لتحقيق الهيمنة من الجو، من خلال استخدام التشويش الإلكتروني المكثف لإرباك الدفاعات الأوكرانية المضادة للطائرات لتسهيل قصف الأهداف مثل القواعد الجوية أو الوسائط الدفاعية. لكن غريسيل يردف ههنا بأن الروس "أهملوا الوقوف على نتائج عمليات القصف غير مدركين من ثم بأنهم قد تسببوا فعلا في الكثير من الأضرار، لكن مع قليل من الدمار".

استوديو غرافيك/ فرانس ميديا موند

يتابع غوستاف غريسيل بأن الروس كانوا حينها في عجلة من أمرهم، فقد أرسلوا القوات البرية في حين أن الحملة الجوية لم تكن قد اكتملت بعد. وهو يوضّح: "لإنجاح الغزو البري، كان ينبغي عليهم وقف التشويش على الأجهزة الكهربائية حتى لا يمنعوا قواتهم من الاتصال ببعضها البعض". نتيجة لذلك، تمكنت القوات الأوكرانية من إعادة تنظيم نفسها وأيضا دفاعاتها المضادة للطائرات.

معركة كييف (24-25 فبراير/شباط)

لقد حاول الجيش الروسي من خلال زحفه على العاصمة الأوكرانية في 24 فبراير/شباط، مباغتة خصمه. يقول سيم تاك إن فشل هذه الإستراتيجية أظهر "قدرة الأوكرانيين على تنظيم دفاع فعّال بسرعة، حتى عندما يتم أخذهم على حين غرة".

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كما يوضّح غوستاف غريسيل بأن الجهد الروسي للاستيلاء على مطار أنتونوف (هوستوميل) بدءا من 24 فبراير/شباط، هو بمثابة رمز لمعركة كييف هذه، فلقد "لقد أرسلوا (الروس) قوات خاصة مجوقلة على متن مروحية كان من المفترض أن تنضم إلى قوات محمولة على متن الطائرات التقليدية، وأيضا أن تكون مدعومة بوحدات آلية روسية تأتي من بيلاروسيا".

إلا أن الأوكرانيين نجحوا في صد طائرات النقل، وعزلوا بذلك القوات التي كانت قد وصلت على متن طائرة الهليكوبتر. يشرح غوستاف غريسيل: "رغم أن تحرك الدبابات كان سريعا، لكنه لم يكن بالسرعة الكافية للوصول إلى هذه الوحدات في الوقت المناسب".

كما يرى سيم تاك بأن فشل روسيا في عبور نهر بوغ إلى الجنوب من فوزنيسينسك، الواقعة شمال غرب خيرسون وميكولاييف، للتوجه جنوبا قد "جسّد نهاية الأمل الروسي في الاستيلاء على أوديسا".

وفعليا، تكللت محاولات القوات الروسية عبور هذا النهر في ميكولايف بالفشل. لهذا السبب فقد اندفعوا (الروس) شمالا على أمل بلوغ مدينة هناك تكون أصغر وربما أقل تحصينا مثل فوزنيسنسك.

في هذا السياق، أشار سيم تاك إلى أن روسيا "حاولت نسخ نفس المقاربة التي تبنتها القوات الأمريكية في العراق عام 2003، عبر إرسال وحدات صغيرة نحو الأمام للاستيلاء بسرعة على الأراضي المستهدفة". لكن لم يكن للروس نفس الدعم الجوي الذي كان للأمريكيين في ذلك الوقت، ما سهّل بشكل كبير على الأوكرانيين مهام الدفاع. يوضّح سيم تيك ههنا: "أدت هذه الاستراتيجية الروسية خصوصا إلى تمديد مساحة انتشار قواتها، ما منح القوات الأوكرانية مزيدا من الوقت لتنظيم وحداتها بين موجتين من الهجمات".

معركة خاركيف (إلى غاية 12 مايو/أيار)

تعتبر مدينة خاركيف الواقعة على بعد حوالي أربعين كيلومترا عن الحدود الأوكرانية-الروسية، بمثابة القفل الهام للغاية والذي يجب على موسكو كسره. يقول سيم تاك: "إنها مدينة أساسية تسمح السيطرة عليها بالوصول سريعا إلى مناطق واسعة في وسط أوكرانيا".

لهذا فقد حاول الروس الاستيلاء على خاركيف في 24 فبراير/شباط. لكن، هناك أيضا، صمد الدفاع الأوكراني لعدة أشهر رغم حملة قصف جوي روسية مكثفة.

يضيف سيم تاك: "لقد أثبتت هذه المعركة بأن الجيش الروسي يواجه صعوبات داخل البيئات الحضرية، خصوصا في المدن الكبيرة مثل خاركيف. لقدد واجهوا واحدة من أكثر البيئات القتالية تعقيدا، فحتى الولايات المتحدة لم تجد حلا سحريا بالنسبة لمعارك المدن".

ويردف سيم تاك بأن الفشل الروسي هو في الواقع أكثر إثارة للدهشة خصوصا بعد أن أرسلت موسكو إلى خاركيف "بعض وحدات النخبة التي افتقدت لها بالتالي في مواقع أخرى على الجبهة".

حصار ماريوبول (إلى غاية 20 مايو/أيار)

يوضح سيم تاك بأن السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب دونيتسك كانت هدفا رئيسيا لروسيا. فلقد "سمحت السيطرة عليها لروسيا بإيجاد تواصل بين منطقتي دونباس وخيرسون اللتين وقع غزوهما".

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لكن معركة ماريوبول استغرقت وقتا أطول بكثير مما توقعته موسكو. فقد بدأ الروس باحتلال الميناء، ثم اتجهوا نحو وسط المدينة وكان عليهم تدمير جيوب المقاومة الأوكرانية الواحدة تلو الأخرى.

وقد جسّد حصار مصنع آزوفستال حيث تحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين رمزا لمعركة بلا رحمة. كما كان آخر فصل من هذه المعركة تابعه العالم بأسره. يوضح سيم تاك ههنا: "في ماريوبول باشرت روسيا استراتيجيتها في تنفيذ قصف مكثف للمدن حين لا يكون هجوم قوات المشاة كافيا".

معركة إيزيوم ونهر دونيتس (مارس/آذار - سبتمبر/أيلول 2022)

يقول سيم تاك إن اشتباكات السيطرة على نهر دونيتس هي بمثابة "المعركة الكبرى التي حددت مسار الحرب". وهو يرى بأنها كانت خط دفاع طبيعي هام فاصل بين الشمال الأوكراني ومناطق أخرى نحو الجنوب.

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لقد ساهمت المحاولات الفاشلة لعبور النهر إلى حد كبير في ركود الجبهة، وذلك سواء عبر إيزيوم في مارس/آذار، أو عند نقاط عبور أخرى مختلفة بين هذه المدينة الواقعة جنوب خاركيف، وليسيتشانسك. منذ تلك اللحظة، اتخذ الصراع في أوكرانيا شكل حرب التموقع أكثر منه حرب التحرك.

كما تذكّر هذه الإخفاقات المتكررة للروس أيضا بعامل "قوة الجغرافيا. فحتى مع توفر معدات النزاع الحديثة، تبقى عملية عبور نهر معقدة للغاية، وتتطلب تنسيقا مثاليا"، حسب سيم تاك. لقد تعلم الروس ذلك، على حسابهم، بعدما خسروا عددا كبيرا من الرجال والمعدات في محاولات العبور.

معركة بوباسنا (مارس/آذار إلى غاية مايو/أيار)

لقد كشفت المواجهات العنيفة التي اندلعت في مارس/آذار حول بلدة بوباسنا، عن منهجية عمل الجيش الروسي بعد الموجة الأولى من المناورات الكبرى مطلع الحرب. يشرح غوستاف غريسيل: "إنها بامتياز استراتيجية رأس الحربة التي تهدف إلى اختراق دفاعات العدو".

كما يوضح الخبير الألماني أنه لتحقيق تقدم قواتها "توفر المدفعية الروسية قوة نيران كبيرة لكسر خطوط الدفاع وتمهيد الطريق أمام المشاة".

يضيف غوستاف غريسيل، بأن الأوكرانيين واجهوا في بوباسنا صعوبة في التصدي لتلك الاستراتيجية، إلا أن مشاكل التنسيق للجيش الروسي "أدت إلى عدم إحداث هذا الاختراق لتغيير كبير في خط المواجهة، لأن المشاة بالموازاة لم يتحركوا بالسرعة الكافية".

وحسب سيم تاك، فإن هذه المعركة "لا زالت تحدد ديناميكية الحرب اليوم لأنها فتحت طريق باخموت أمام الروس".

الهجوم المضاد في خاركيف (من 6 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول)

يقول غوستاف غريسيل: "إنه تجسيد ممتاز للاستخدام المثالي لموارد محدودة لتحقيق تقدم". وبحسب غريسيل، فلقد نجحت أوكرانيا، رغم نقص في التكنوليجيا الرقمية واعتمادها تقريبا بنسبة 100 بالمئة على المعدات العسكرية التي قدمها الغرب، في شن هجوم مضاد في محيط خاركيف أدى إلى وضع موسكو "في موقف حرج للغاية فإما تعترف بالهزيمة أو تتخذ قرار التعبئة العسكرية". ومن ثمة، فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 سبتمبر/أيلول، عن قرار التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط.

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جعلت كييف يتبادر للأذهان بأن عملية كبرى حول خيرسون هي في طور التهيئة، ما دفع روسيا إلى إعادة نشر جزء من قواتها هناك. وبمجرد أن بات خط الدفاع الروسي "ممتدا للغاية، ضرب الجيش الأوكراني على مستوى خاركيف".

أمين زرواطي/ سيباستيان سايبت

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