بلغاريا: العثور على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة قرب العاصمة صوفيا

الشاحنة التي كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في عاصمة بلغاريا، صوفيا. 17 فبراير/شباط 2023.

عثرت سلطات بلغاريا الجمعة على جثث 18 مهاجرا كانوا داخل شاحنة "تقل في شكل غير قانوني نحو أربعين مهاجرا يختبئون تحت رزم من الخشب" حسب وزارة الداخلية، وذلك في قرية تبعد نحو 20 كيلومترا عن العاصمة صوفيا. وقالت الوزارة إنه يجري البحث عن المهربين الذين فروا، في حين تم نقل جرحى إلى المستشفى.

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أعلنت وزارة الداخلية البلغارية الجمعة أنه تم العثور على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة قرب قرية لوكورسكو على بعد حوالى عشرين كلم من العاصمة صوفيا، وقالت إن الشاحنة تقل في شكل غير قانوني نحو أربعين مهاجرا يختبئون تحت رزم من الخشب".

ولم تعرف أسباب وفاة المهاجرين حتى الآن لكن الفرضية الأولى تستبعد تعرض الشاحنة لحادث.

وقالت الوزارة إنه يجري البحث عن المهربين الذين فروا بينما تم نقل جرحى إلى المستشفى.

وشهدت بلغاريا، التي تعد بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا في عدد المهاجرين السريين على أراضيها على الرغم من وجود سياج من السلاك الشائكة على طول حدودها الممتدة 234 كيلومترا مع تركيا.

فرانس24/ أ ف ب

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