ماكرون في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد" في أوكرانيا و"الوقت ليس للحوار" مع روسيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في ميونيخ أن الدول الغربية جاهزة "لنزاع طويل الأمد" في أوكرانيا، التي تواجه هجوما عسكريا روسيا يشارف على عامه الأول، مضيفا أن "الوقت ليس للحوار" مع موسكو. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا بديل عن انتصار أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحاول كسب الوقت في عدوانه".

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن "إننا جاهزون لنزاع طويل الأمد" في اوكرانيا، مؤكدا إن "الوقت ليس للحوار" مع روسيا.

وقال ماكرون: "نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد. أقول ذلك ولا أتمنى هذا الأمر. وإذا كنا لا نتمنى ذلك، فعلينا أن نكون جميعا صادقين في قدرتنا على الاستمرار في هذا الجهد".

كما وجه نداء إلى الأوروبيين بهدف "معاودة الاستثمار في شكل كبير" في مجال الدفاع لمواجهة "التحديات" التي تخوضها القارة. وقال: "النداء الأول هو نداء لمعاودة الاستثمار في شكل كبير في مجالنا الدفاعي إذا كنا، نحن الأوروبيين، نريد السلام".

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ويشارك الرئيس الفرنسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس ونائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس إلى جانب العديد من كبار المسؤولين في مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو تجمع عالمي سنوي كبير يركز على الدفاع والدبلوماسية.

وعقد مؤتمر العام الماضي قبل أيام فقط من اندلاع الحرب. وبينما احتشدت القوات الروسية على حدود أوكرانيا، حث القادة الغربيون في ميونيخ الرئيس فلاديمير بوتين على عدم مهاجمتها، وحذروا من عواقب وخيمة إذا فعل ذلك.

وهذا العام، سيواجه القادة العواقب الوخيمة لقرار بوتين تجاهل مناشداتهم وإطلاق العنان للحرب التي أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار، والتي تعد كذلك الأكثر تدميرا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو أمام المؤتمر: "نحتاج إلى السرعة. سرعة في إبرام اتفاقاتنا، سرعة في الإمدادات لتعزيز معركتنا، سرعة في القرارات للحد من القدرة الروسية. لا بديل عن السرعة لأنه عليها تعتمد الحياة". وأضاف "لا بديل عن انتصار أوكرانيا. لا بديل عن أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. لا بديل عن أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

ورأى زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحاول كسب الوقت في عدوانه"، و"المراهنة على تعب الأطراف". وقال: "من الواضح أن أوكرانيا لن تكون محطته الأخيرة. سيواصل (هجومه) في اتجاه دول أخرى في الكتلة السوفياتية السابقة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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