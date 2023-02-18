العثور على جثة اللاعب كريستيان أتسو تحت أنقاض مبنى في هاتاي التركية المدمرة إثر الزلزال

كوارث طبيعية

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لاعب وسط منتخب غانا كريستيان أتسو في لقطة له بألوان منتخب بلاده في المباراة ضد بنين في كأس الأمم الأفريقية. 25 حزيران/يونيو 2019

أعلن وكيل أعمال لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو السبت أن اللاعب عثر عليه متوفيا تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي التركية، ما ينافي تقارير حول إنقاذه بعد يوم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الجاري.

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قالت وكالة "دي إتش إيه" السبت إنه تم العثورعلى لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو ميتا تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي التركية بعد الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة. وقد أكد خبر وفاته وكيل أعماله في تركيا مراد أوزون محمد إذ قال لذات الوكالة الإعلامية: "إنه عُثر على جثته تحت أنقاض مبنى في مقاطعة هاتاي الجنوبية، وصلنا إلى جثته. عُثر أيضا على أغراضه وهاتفه".

وجاء هذا الخبر بعد أن أشارت تقارير سابقة إلى أنه تم إنقاذه بعد يوم من الزلزال، لكن تبين أنها خاطئة.

وأسفر زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبرايرعن مقتل أكثر من 43 ألف شخص في البلدين.

مسيرة أتسو الرياضية

وكان الجناح البالغ 31 عاما انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمر.

وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد.

وسجل أتسو، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

وكان اللاعب بورتو البرتغالي وملقة الإسباني السابق قد غرد بعد اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

خاض آخر مبارياته الدولية الستين في أيلول/سبتمبر 2019، علما أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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