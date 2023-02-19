ماكرون يؤكد أنه يريد أن "تُهزم روسيا في أوكرانيا" دون "مهاجمتها على أراضيها" و"سحقها"

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدلي ببيان مع الرئيس البولندي أندريه دودا والمستشار الألماني أولاف شولتز (لا يظهرون في الصورة) بعد اجتماعهم في مؤتمر ميونيخ للأمن، 17 فبراير/شباط 2023.

في مقابلة نشرت مساء السبت، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد أن "تهزم" روسيا في حربها على أوكرانيا، لكن من دون "سحقها". واستبعد في نفس السياق "أنه يجب هزيمة روسيا بالكامل، ومهاجمتها على أراضيها". وقد تطرق ماكرون للحرب في أوكرانيا في حديث لـ"لوجورنال دو ديمانش" و"لوفيغارو" وإذاعة "فرنسا الدولية"، خلال طريق عودته مساء الجمعة من مؤتمر ميونيخ للأمن.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت مساء السبت إنه يريد أن "تهزم" روسيا في حربها على أوكرانيا، لكن من دون "سحقها".

وتأتي تصريحاته خلال طريق عودته مساء الجمعة من مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث حض الحلفاء على تكثيف دعمهم لأوكرانيا، مؤكدا استعداد فرنسا لنزاع طويل الأمد.

وصرح لصحيفتي "لوجورنال دو ديمانش" و"لوفيغارو" وإذاعة "فرنسا الدولية"، "أريد أن تهزم روسيا في أوكرانيا وأريد أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن موقفها". مضيفا "أعتقد أن هذا لن ينتهي عسكريا في النهاية"، متوقعا ألا يتمكن أي من الطرفين من الانتصار بشكل كامل في النزاع.

وتابع الرئيس الفرنسي "لا أعتقد، مثل البعض، أنه يجب هزيمة روسيا بالكامل، ومهاجمتها على أراضيها. هؤلاء المراقبون يريدون قبل كل شيء سحق روسيا. لم يكن هذا موقف فرنسا أبدا ولن يكون كذلك أبدًا".

واعتبر ماكرون أن "المطلوب اليوم هو أن تشن أوكرانيا هجوما عسكريا يعطل الجبهة الروسية من أجل العودة إلى المفاوضات".

وعبر عن اعتقاده أن "جميع الخيارات بخلاف فلاديمير بوتين في النظام الحالي" تبدو له "أسوأ" من الرئيس الروسي، في إشارة إلى الرجال الأقوياء مثل رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أو رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وتساءل الرئيس الفرنسي "هل نعتقد بصدق أن حلا ديموقراطيا سينبثق من المجتمع المدني الروسي الحالي بعد هذه السنوات من التضييق وفي خضم النزاع؟ آمل ذلك بصدق، لكنني لا أؤمن به".

فرانس24/ أ ف ب

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