بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد "تهديدات خطيرة" لصحافيين

الشرطة البريطانية تحرس السفارة الإيرانية في لندن بعد أن ألقى المتظاهرون الطلاء الأحمر على المبنى في 25 سبتمبر/أيلول 2022.

قالت الخارجية البريطانية الإثنين، إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني مهدي حسيني ماتين، أكبر مسؤول دبلوماسي في سفارة الجمهورية الإسلامية لدى المملكة المتحدة، احتجاجا على "تهديدات خطيرة" دفعت تلفزيون إيران الدولي الخاص إلى إغلاق مكاتبه في لندن. وكانت القناة التي تضم نحو مئة موظف قالت السبت إنها اتخذت القرار بناء على نصيحة الشرطة، إثر تهديدات نسبت للنظام في إيران، وقررت أن تبث من واشنطن من دون انقطاع.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الإثنين عن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى المملكة المتحدة، أرفع مسؤول دبلوماسي في سفارة بلاده، احتجاجا على "تهديدات خطيرة"، دفعت "تلفزيون إيران الدولي" الخاص إلى إغلاق مكاتبه في لندن.

I have today summoned Iran’s most senior diplomat to make clear we will not tolerate threats to journalists in the UK.



We have also sanctioned regime members involved in repressing and killing the Iranian people, including children.



Iran's threats will never go unchallenged. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) February 20, 2023

في السياق، أفادت الخارجية في بيان عن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني مهدي حسيني ماتين، بسبب "تهديدات خطيرة استهدفت صحافيين يقيمون في المملكة المتحدة"، منددة ب"ترهيب" استهدف القناة، ولافتة إلى أنها فرضت عقوبات على شخصيات إيرانية جديدة.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي كما نقل عنه البيان: "أشعر بالصدمة للتهديدات المستمرة للنظام الإيراني ضد صحافيين يعملون في المملكة المتحدة، واستدعيت اليوم ممثلها لأقول بوضوح إن هذا الأمر مرفوض".

I have today summoned Iran’s most senior diplomat to make clear we will not tolerate threats to journalists in the UK.



We have also sanctioned regime members involved in repressing and killing the Iranian people, including children.



Iran's threats will never go unchallenged. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) February 20, 2023

وأعلن "تلفزيون إيران الدولي" السبت، أنه أجبر على إغلاق مكاتبه في لندن بناء على نصيحة الشرطة، على وقع تهديدات نسبت إلى النظام الإيراني. وقررت القناة التي تضم نحو مئة موظف في لندن، أن تبث من واشنطن من دون انقطاع.

وقالت سكتلنديارد إنها وجهاز الاستخبارات الداخلية أحبطا، منذ بداية 2022، خمسة عشر مخطط قتل وخطف لبريطانيين أو لمقيمين في بريطانيا تعتبر طهران أنهم "أعداء النظام".

وتأتي هذه القضية على خلفية علاقات متوترة بين لندن وطهران، وخصوصا منذ إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري قبل شهر بتهمة التجسس لحساب بريطانيا.

وأثار إعدامه استياء الدول الغربية ومنظمات غير حكومية. وأعقبه فرض عقوبات بريطانية جديدة على مسؤولين إيرانيين، على خلفية قمع المظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.

NEW SANCTIONS on Iranian regime officials.



The UK has sanctioned Islamic Revolutionary Guard Corps commanders guilty of horrendous violence, and judges sentencing protestors to death without due process. — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 20, 2023

والإثنين، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين، هم ثلاثة أعضاء في الحرس الثوري وثلاثة قضاة وحاكما منطقتين. وبذلك، منع هؤلاء من الإقامة على الأراضي البريطانية وجمدت أصولهم في بريطانيا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك