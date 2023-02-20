بلينكن يلتقي أردوغان في أنقرة ويعلن عن مساعدات إضافية لمنكوبي الزلزال المدمر

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يساعد أفراد الجيش الأمريكي في حمل المساعدات، في قاعدة إنجرليك الجوية بالقرب من أضنة، تركيا، الأحد، 19 فبراير/شباط 2023.

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنقرة حيث يلتقي الإثنين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد معاينة مواقع الهزة الأرضية. ومن المفترض أن يعلن بلينكن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة مئة مليون دولار لمنكوبي الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أسبوعين متسببا بدمار هائل ومقتل أكثر من 44 ألف شخص في البلدين.

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يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الاثنين بعد زيارة موقع الزلزال وإعلان تقديم مئة مليون دولار كمساعدات إضافية للمنكوبين.

ومن المفترض أن تكون الحرب في أوكرانيا حاضرة في اللقاء. فالولايات المتحدة تعترف بالدور البناء لحليفها التركي في الصراع، إذ منذ بدأ في 24 شباط/فبراير 2022، عرضت أنقرة التي تربطها علاقات جيدة مع العاصمتين، وساطتها لإنهائه.

وتجمع الولايات المتحدة وتركيا، وهما دولتان حليفتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، علاقات متوترة في بعض الأحيان، ويفترض مناقشة خلافاتهما خلال الاجتماع.

ومن المواضيع الخلافية بين البلدين الحظر التركي لعضوية السويد وفنلندا في الناتو، بعدما علّق ترشحهما منذ أيار/مايو. والخميس، اعتبر الأمين العام للتحالف ينس ستولتنبرغ خلال زيارة لأنقرة أن "الوقت حان" لضم هذين البلدين الواقعين في شمال أوروبا.

وهذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا منذ توليه منصبه قبل عامين.

ومن بين القضايا الجيوسياسية الأخرى، عملية البيع المحتملة لطائرات "إف-16" المقاتلة التي وعد بها الرئيس جو بايدن أنقرة ومنعها الكونغرس بسبب مخاوف بشأن سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان والتهديدات التي تمثّلها لليونان.

ومن المواضيع الخلافية كذلك "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تصنّفها تركيا "إرهابية" والتي كانت إحدى القوى الرئيسية التي تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتأتي زيارة أنتوني بلينكن أيضا في سياق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط/فبراير.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وأحدث دمارا هائلا في جنوب البلاد وفي سوريا، عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص من بينهم 40689 شخصا في تركيا، وفقا لآخر حصيلة رسمية.

فرانس24/ أ ف ب

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