الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: سكان خيرسون جنوب أوكرانيا يعانقون الحرية رغم البرد والعوز والألغام

02:58 صورة ملتقطة عن الشاشة © فرانس24.

تمكنت القوات الأوكرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من استعادة خيرسون وضواحيها من قبضة الروس. من عاشوا تحت الاحتلال طوال ثمانية أشهر باتوا يعانقون الحرية اليوم، لكنهم يعانون من تدهور أبسط الخدمات وانتشار الألغام وانعدام أبسط مقومات العيش لمواجهة الشتاء القارص. لسان حالهم أن البرد وانقطاع الكهرباء يبقيان أرحم لهم من الاحتلال الروسي. وفي قرية بات يعمّرها الشيوخ بعد تلبية الشباب لنداء ساحات الحرب، لم يبق هناك من سواعد لزراعة الحقول، التي في جميع الحالات لا يمكن استغلالها جراء الألغام. لكن تدريجيا، بدأ سكان قرى خيرسون في العودة بشكل بطيء إلى مساكنهم. تقرير: محمد فرحات، كريم يحياوي، كاثرين نوريسترانت، و دميترو كوفالشوك.