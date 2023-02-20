زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا

زلزال تركيا وسوريا

امرأة تتلقى المساعدة بعد وقوع زلزال جديد في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي، تركيا في 20 فبراير/شباط 2023.

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر منطقة أنطاكيا على الحدود التركية السورية مساء الإثنين فيما يواصل البلدان (تركيا وسوريا) دفن موتاهم وانتشال الجثث من المباني المنهارة بسبب الزلزال القوي الذي ضربهما في 6 فبراير/شباط الجاري وخلف أكثر من 45 ألف قتيل.

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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الإثنين بوقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على عمق كيلومترين بمنطقة الحدود التركية السورية.

وحسب شهود عيان نقلت عنهم وكالة رويترز للأنباء فإنه هنالك سماع أصوات المزيد من دمار المباني في المنطقة بفعل هذا الزلزال.

وحددت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعرت به فرق وكالة الأنباء الفرنسية بقوة في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالا.

وبحسب صحافي لوكالة الأنباء الفرنسية في المكان، أثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة. وشاهد المراسل وسمع انهيار جدران مبان تضررت بشدة اصلا، وأشخاصا يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو.

ووفقا لأفاد، سجلت أكثر من ستة آلاف هزة ارتدادية منذ زلزال السادس من فبراير/شباط.

وكانت تركيا وسوريا عرضة في 6 فبراير/شباط لزلزال مدمر بلغت قوته 7,8 درجات وأحدث دمارا هائلا، قتل فيه أكثر 45 ألف شخص، وفقا لآخر حصيلة رسمية.

وأعلنت تركيا إنهاء غالبية عمليات البحث. ولم يتم انتشال أي ناجين جدد من تحت الأنقاض منذ أكثر من 24 ساعة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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