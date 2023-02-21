بايدن يلتقي في بولندا شركاء في الجناح الشرقي لحلف الأطلسي بعد زيارة مفاجئة إلى كييف

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في بولندا التي حل بها مساء الإثنين بعد زيارة مفاجئة لكييف، الرئيس البولندي أندريه دودا حيث يتناولان تعزيز أمن بولندا ووجود حلف شمال الأطلسي فيها. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي زعماء بوخارست التسعة وهم الحلفاء الشرقيون في الحلف، كما يُنتظر أن يؤكد مساندة الولايات المتحدة لأمن هذه الدول فضلا عن مواصلة حشد الدعم لأوكرانيا.

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يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن حلفاء بلاده اليوم الثلاثاء ليعلمهم بأن واشنطن تدعم أوكرانيا دعما تاما مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي كما سيؤكد الدعم الأمريكي للجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي.

ويلتقي بايدن بالرئيس البولندي أندريه دودا لبحث الجهود الجماعية لدعم أوكرانيا والثناء على بولندا لمساعدتها الولايات المتحدة ودولا أخرى في تسهيل توصيل المساعدات العسكرية والإنسانية.

ووصل بايدن إلى وارسو في وقت متأخر أمس الاثنين بعد زيارة مفاجئة لكييف حيث التقى مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي يسعى للحصول على مزيد من الأسلحة مع استعداده لمهاجمة الروس في الربيع.

وقال مستشار الرئيس البولندي للشؤون الخارجية إن بايدن ودودا سيبحثان تعزيز أمن بولندا ووجود حلف شمال الأطلسي فيها.

وفي المساء، يلقي بايدن كلمة حول الكيفية التي ساعدت بها الولايات المتحدة في حشد العالم لدعم أوكرانيا مع دخول الحرب عامها الثاني دون أن تلوح نهاية في الأفق.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض "كما سمعتموه مرات عديدة، سيوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

وقبل مغادرته وارسو متجها إلى واشنطن غدا الأربعاء، سيلتقي بايدن مع زعماء بوخارست التسعة، وهم الحلفاء الشرقيون في حلف شمال الأطلسي، لتأكيد دعمه الثابت لأمنهم.

استوديو غرافيك/ فرانس ميديا موند

زيارة بايدن لكييف وخطاب منتظر لبوتين

وفي أثناء زيارة بايدن لكييف أمس الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 460 مليون دولار تشمل ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات دفاع جوي بقيمة 450 مليون دولار إضافة إلى 10 ملايين دولار للبنية التحتية للطاقة.

ولم يوافق بايدن بعد على طلب زيلينسكي إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقال مسؤولون في واشنطن وموسكو إنه جرى إخطار روسيا قبل رحيل بايدن على ما يبدو لتجنب خطر شن هجوم على كييف في أثناء وجوده هناك.

تأتي الزيارة قبل يوم من خطاب مرتقب لبوتين اليوم الثلاثاء سيحدد فيه أهداف العام الثاني لما يسميها الآن حربا بالوكالة ضد القوة المسلحة لواشنطن وحلف شمال الأطلسي.

فرانس 24 / أ ف ب

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