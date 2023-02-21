عام من الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: مصنع زابوريجستال... حصن للاحتماء من نيران القوات الروسية ودعم الجيش الأوكراني

02:41 داخل مصنع زابوريجستال في مدينة زابوريجيا الأوكرانية © فرانس24

يعد قطاع الحديد والتعدين من أهم القطاعات الصناعية الحيوية وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الأوكراني المتعثر منذ بداية الحرب. إذ كان يمثل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. شركة ميتا انفيزت المالكة لمصنع زابوريجستال في مدينة زابوريجيا تساعد الجيش وتقدم له معدات وملاجئ لحماية الجنود في الجيش الأوكراني. قبل الحرب، كان يعمل في المصنع أكثر من عشرة آلاف موظف. وبسببها نقصت المواد الخام فتقلصت نسبة طاقته الإنتاجية بنسبة 50٪. فريق فرانس24 بولين غودار وروب بارسون ورائد ابو زايدة زاروا المصنع ونقلوا تفاصيل عمل فريقه ودوره في تقديم الدعم إلى الجيش الأوكراني والمواطنين.