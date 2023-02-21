بوتين يتعهد في خطابه السنوي للأمة بمواصلة الحرب في أوكرانيا "بمنهجية" ويحمل الغرب مسؤولية التصعيد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابا سنويا أمام النخبة السياسية الروسية، بعد مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية، بإنه سيواصل هجومه "بشكل منهجي" في أوكرانيا، وحمل الغرب مسؤولية تصعيد النزاع في أوكرانيا، بعدما وعد حلفاء كييف بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا.

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تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب إلى الأمّة الثلاثاء، بمواصلة حملته العسكرية في أوكرانيا، بعد عام على بدء الحرب. وأضاف بأنه سيتم التعامل مع الأهداف "خطوة بخطوة وبعناية ومنهجية".

وقال "لضمان أمن بلدنا، والقضاء على تهديدات نظام النازيين الجدد القائم في أوكرانيا منذ انقلاب العام 2014، تَقرَّر تنفيذ عملية عسكرية خاصة. وسنتعامل مع الأهداف التي تقع أمامنا خطوة بخطوة وبعناية ومنهجية".

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على الغرب في تصعيد النزاع في أوكرانيا، بعدما وعد حلفاء كييف بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا.

وقال بوتين إن "المسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا... تقع بالكامل على النخب الغربية".

فرانس24/وكالات

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