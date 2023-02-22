بوتين يعتبر بأن روسيا تحارب في أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية"

© أ ف ب

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بأن بلاده تحارب في أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية". وقال في خطاب ألقاه بمناسبة مهرجان نظم في موسكو لدعم العسكريين الروس المشاركين في هذه الحرب، إن القيادة العسكرية قد أخبرته بأن "معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا". ونظمت هذه الفعالية التي شارك فيها عشرات الآلاف من الروس قبل يومين من الذكرى الأولى للغزو الذي تشنه روسيا على جارتها.

إعلان اقرأ المزيد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء خلال خطاب مقتضب في مهرجان وطني كبير احتضنه ملعب لوجنيكي بموسكو، إن روسيا تحارب حاليا في أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية".

وصرح بوتين على منصة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس: "اليوم، أخبرتني القيادة (العسكرية) أن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".

وأثناء ظهوره لبضع دقائق فقط، أشاد الرئيس بالعسكريين الروس المنتشرين في أوكرانيا الذين "يقاتلون ببطولة وشجاعة وبسالة: نحن فخورون بهم". وأضاف أن كل من يدعمون الجيش الروسي "هم أنفسهم مدافعون عن الوطن... عاملون طبيون وموظفون في قطاع الدفاع والنقل... أنتم جميعا الذين جئتم اليوم لدعم مقاتلينا".

ونظمت السلطات هذا المهرجان الوطني دعما للهجوم في أوكرانيا. وفي درجة حرارة أدنى من 15 تحت الصفر، لوّح مئات الحاضرين بالأعلام الروسية، فيما أذيعت على المنصة أغان وطنية وكلمات لعسكريين يقاتلون على الجبهة الأوكرانية.

ويأتي المهرجان المنظم تحت شعار "المجد للمدافعين عن الوطن"، عشية اليوم الذي يحمل الاسم نفسه وقبل يومين من الذكرى الأولى لهجوم روسيا على الدولة المجاورة لها.

وصعد أطفال من إقليم دونباس الأوكراني، ولا سيما من مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، إلى المنصة وعانقوا عسكريا روسيا هتف أمام الحشد: "سننتصر!". وتُتهم روسيا باختطاف آلاف الأطفال الأوكرانيين من الأراضي التي تحتلها، وهو ما تنفيه معتبرة أن تلك المناطق روسية وأنها نظمت عمليات تبني قانونية.

وافتتح المغني الشهير غريغوري ليبس الحفل بأغنية وطنية تمجد روسيا، تزامنا مع عرض صور تمثال "الوطن الأم ينادي" الموجود في فولغوغراد (ستالينغراد السابقة) على شاشات في الملعب.

وتواجد أيضا مسؤولون من سلطات الاحتلال الروسية من مناطق أوكرانية داخل الملعب، وأجروا مقابلات مع وسائل إعلام رسمية روسية. وقال دينيس بوشيلين الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا في مقاطعة دونيتسك التي أعلنت موسكو ضمها، إن "الغرب متواطئ في جرائم الحرب الأوكرانية"، مدينا "الإيديولوجية النازية" للسلطة الأوكرانية.

ويبرر بوتين قراره إثارة أخطر نزاع في أوروبا منذ 1945 باتهامه كييف بتدبير "إبادة جماعية" للناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا. كما يعتبر الغربيين الذين يسلمون الأسلحة لحليفهم الأوكراني مسؤولين عن التصعيد، وأن الأوروبيين والأمريكيين يخوضون حربا بالوكالة لمحاولة تدمير روسيا.

وأمام الانتكاسات الميدانية الكبيرة، بات الكرملين يعتبر بأن الهجوم في أوكرانيا يعادل "الحرب الوطنية العظمى" ضد ألمانيا النازية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك