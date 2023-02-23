المفوضية الأوروبية تحظر تحميل تطبيق تيك توك على أجهزة هواتف موظفيها

تكنولوجيا

أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس حظر تطبيق تيك توك على هواتف موظفيها وذلك لأسباب متعلقة بالأمن المعلوماتي. فيما قالت شركة تيك توك إنها تشعر بخيبة أمل وفوجئت لأن المفوضية لم تتواصل معها قبل فرض الحظر.

إعلان اقرأ المزيد

قالت المفوضية الأوروبية في بيان الخميس إنها منعت تحميل تطبيق تيك توك على هواتف موظفيها، مما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن التطبيق الصيني الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والتعامل مع بيانات مستخدميه.

وأكدت المفوضية الأوروبية في البيان أن القرار سينطبق على الهواتف والأجهزة الشخصية والخاصة بالعمل.

وأضافت أن "هذا الإجراء يهدف إلى حماية المفوضية من التهديدات المرتبطة بالأمن المعلوماتي والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية ضد البيئة المؤسسية للمفوضية"

ورفض مفوض شؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، الذي أعلن فرض المفوضية الأوروبية لهذا الحظر، الإفصاح عما إذا كانت المفوضية قد تعرضت لأي حوادث تتعلق بتيك توك.

وقال مسؤول آخر الخميس، إنه سيتعين على موظفي مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع مندوبين من الدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة، حذف تيك توك من هواتفهم الشخصية التي يمكنها الارتباط بخدمات مجلس الاتحاد الأوروبي.

وبالمقابل، ردت شركة تيك توك وقالت إنها تشعر بخيبة أمل وفوجئت لأن المفوضية لم تتواصل معها قبل فرض الحظر.

وللعلم، يخضع تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، للتدقيق من جانب الحكومات والهيئات التنظيمية بسبب مخاوف من أن تستغل الحكومة الصينية التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو دعم مصالحها.

وإلى ذلك، كان قد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة. كما أن تيك توك محظور في الهند أيضا.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك