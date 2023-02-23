بوتين يتعهد بزيادة الإنتاج العسكري وزيلينسكي يعد بالانتصار على الغزو الروسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وجها الحرب القائمة منذ عام في أوكرانيا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن الجيش الروسي هو "ضامن" استقرار الدولة الروسية، واعدا بزيادة الإنتاج الصناعي العسكري للاستجابة لحاجات القوات في أوكرانيا. فيما أكد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عشية الذكرى الأولى للحرب التي تشنها موسكو في بلاده، أن أوكرانيا "ستنتصر" على القوات الروسية التي غزت بلاده.

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ظهر بوتين في فيديو قصير الخميس بمناسبة يوم المدافعين عن الوطن، عشية مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يقول فيه إن "جيشا وبحرية عصريين وفعالين هما ضمانة لأمن بلد وسيادته، ضمانة لنموه المستقر ومستقبله".

وواصل قائلا "لذلك سنولي كما من قبل اهتماما بالمقام الأول لتعزيز قدراتنا الدفاعية"، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الروسي لاستعادة المبادرة في منطقة دونباس الأوكرانية بعدما تكبد فيها سلسلة من الهزائم.

كما أكد الرئيس الروسي عزمه على "قيادة التطوير المتوازن والعالي النوعية لكل مكونات القوات المسلحة"، من خلال تجهيز الجيش بـ "أنظمة ضاربة جديدة وأجهزة استطلاع واتصال ومسيرات وأنظمة مدفعية".

هذا، وأشاد بوتين أيضا، في الفيديو الذي نشره الكرملين ومدته أقل من خمس دقائق، بـ "الزيادة الحالية في إنتاج كل أنواع الأسلحة التقليدية"، داعيا قطاع الصناعات العسكرية الروسي إلى بذل المزيد.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، عشية الذكرى الأولى للحرب التي تشنها موسكو ضد بلاده، إن أوكرانيا "ستنتصر" على القوات الروسية التي غزت بلاده.

وأكد على منصات التواصل الاجتماعي "لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسوف ننتصر. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، هذه الحرب إلى أرضنا".

يذكر أن الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة منذ بدء الهجوم على أوكرانيا قبل عام. وفي مواجهة سلسلة من الانتكاسات العسكرية، كان بوتين قد أعلن تعبئة شملت ما لا يقل عن 300 ألف جندي احتياط منذ أيلول/سبتمبر الماضي، في وقت يتوقع العديد من المراقبين هجوما جديدا ضخما خلال الأسابيع المقبلة في أوكرانيا.

فرانس24/أ ف ب

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