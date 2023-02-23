شهادات

عام من الحرب في أوكرانيا بعيون مراسلينا

منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، حرصت فرانس24 على مواكبة الأحداث وتغطية تطورات الحرب من خلال إرسال فرق متناوبة، تضم كبار المراسلين لديها لنقل ما يحدث على الأرض مباشرة من عين المكان. كيف واكب مراسلونا تطورات الأحداث من قلب الحدث؟ وماذا عن ظروف عملهم تحت القصف المستمر؟ بعد عام من الحرب في أوكرانيا، يروي مراسلونا شهاداتهم في فيديو خاص.

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"بالنسبة لدونباس ذهبنا في الصيف، وكان هناك قتال شرس بين الروس والأوكرانيين، وصلنا إلى مدينة باخموت التي تحولت لساحة قتال عنيف..." يتذكر أشرف عبيد كبير المراسلين في فرانس24.

"بالنسبة لي، الطريقة الأنجع للتصدي لحرب الدعاية تتمثل بإعداد تقارير ميدانية. والذهاب لاكتشاف ما يحدث فعلا وطرح الأسئلة، ومعاينة مسرح الأحداث، التقاط الصور والتحقيق." هكذا قالت كاترين نوريس ترنت كبيرة المراسلين في فرانس24.

خلال العام الماضي، تناوب حوالي ثلاثين فريقا من مراسلينا لمتابعة مجريات الأحداث في الميدان، وتغطية مجريات الحرب، وجمعوا شهادات مؤثرة من مدنيين مصابين بصدمات نفسية، في مناطق القتال.

في هذا الفيديو الخاص -أعلى الصفحة- فريق فرانس24 يروي لنا شهاداته بعد عام من الحرب في أوكرانيا، ويشرح لنا كيف عمل في ظل المعارك المحتدمة.

ماليك مايز

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