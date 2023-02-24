إقلاع مركبة فضائية روسية من نوع سويوز في مهمة لإنقاذ طاقم محطة الفضاء الدولية

تنطلق المركبة الفضائية الروسية "سويوز ام إس 23" من منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم، كازاخستان في 24 فبراير/شباط 2023.

أعلنت وكالة الفضاء الروسية أن مركبتها للإغاثة "سويوز إم إس -23" قد أقلعت بنجاح ليل الخميس-الجمعة من قاعدة بايكونور في كازاخستان، موضحة أن التحامها بمحطة الفضاء الدولية مُتوقع في 26 فبراير/شباط عند الساعة 01:01 بتوقيت غرينيتش، في مهمة لإعادة رائدي فضاء روسيّين وآخر أمريكي عالقين بعد حادثة تسرب تعرضت لها مركبتهم.

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أقلعت ليل الخميس-الجمعة من كازاخستان مركبة فضائية روسية من نوع سويوز إلى محطة الفضاء الدولية، في مهة لإعادة رائدي فضاء روسيين وآخر أمريكي عالقين بعد حادثة تسرب تعرضت لها مركبتهم.

وانطلقت مركبة الإغاثة "إم إس -23" من قاعدة بايكونور الفضائية من دون أي شخص فيها، على ما أظهرت مشاهد عرضتها وكالتا الفضاء الروسية "روسكوسموس" والأمريكية "ناسا". وأكدت "روسكوسموس" في بيان أن إقلاع المركبة الفضائية ووضعها في المدار "سارا كما يُفترض"، موضحة أن التحامها بمحطة الفضاء الدولية مُتوقع في 26 فبراير/شباط عند الساعة 01:01 بتوقيت غرينيتش.

وكان من المقرر مبدئيا أن تقلع المركبة في منتصف مارس/آذار لنقل ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية. لكن المركبة أُطلقت فارغة لإعادة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلاين، والأمريكي فرانك روبيو.

وفي ظل غياب أي طاقم ليحل محل هؤلاء، مُدّدت مهمّتهم حتى سبتمبر/أيلول، بينما كان مقررا مبدئيا أن يعودوا في نهاية مارس/آذار. وسيكونون في نهاية المهمة قد أمضوا حوالي السنة في الفضاء، بدل فترة لا تستمر في العادة سوى ستة أشهر.

The Soyuz MS-23 spacecraft is soaring to the station for a docking at 8:01pm ET on Saturday while the @SpaceX #Crew6 mission counts down to launch at 1:45am on Monday. https://t.co/ZSvoXs04ti — International Space Station (@Space_Station) February 24, 2023

وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أقلع رائدا الفضاء الروسيان ورائد الفضاء الأمريكي على متن مركبة "سويوز إم إس -22" الفضائية. وعادة ما تبقى المركبات التي يصل فيها رواد الفضاء راسية في محطة الفضاء الدولية طوال فترة مهمتهم، حتى تُستخدم كمركبة إغاثة في حال اضطروا للانسحاب نتيجة أي حادث طارئ قد يواجهونه. ويعود الطاقم إلى الأرض في المركبة نفسها.

لكن مركبة "سويوز إم إس -22" تعرضت في ديسمبر/كانون الأول إلى تسرب هائل في سائل التبريد، أشارت موسكو إلى أنه ناجم عن الاصطدام بنيزك صغير.

وقررت "روسكوسموس" إرسال المركبة الفضائية "سويوز إم إس -23" لإعادة الطاقم في سبتمبر/أيلول. أما "سويوز إم إس -22"، فمن المقرر إعادتها فارغة إلى الأرض في نهاية الشهر المقبل.

وأصاب تسرب مشابه منتصف فبراير/شباط مركبة روسية أخرى هي مركبة الشحن "بروغرس إم إس 21" التي كانت راسية في محطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر/تشرين الأول. ولم تكن هذه المركبة مخصصة لنقل طواقم، وأُعيدت إلى الأرض الأسبوع الفائت.

وأوضحت "روسكوسموس" الثلاثاء أن "اصطداما خارجيا" تسبب بهذا التسرب.

فرانس24/ أ ف ب

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