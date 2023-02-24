البيت الأبيض يقول إن روسيا تدرس إرسال طائرات حربية إلى إيران

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صورة قدمها مكتب الجيش الإيراني في 7 فبراير/شباط 2023 لمسؤولين عسكريين يزورون أول قاعدة تحت الأرض لطائرات حربية في مكان غير معلوم.

قالت الولايات المتحدة الجمعة إن روسيا قد تزود إيران بطائرات حربية في سياق تعاونهما العسكري الموسع الذي يشمل أيضا، إرسال طهران كميات متزايدة من الأسلحة إلى موسكو لاستخدامها في الحرب التي تشنها منذ عام على أوكرانيا، حسبما صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية تريد أيضا اقتناء "مروحيات هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية.. ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات".

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أعلنت الإدارة الأمريكية الجمعة بأن روسيا تبحث إرسال طائرات حربىة إلى إيران ضمن تعاون عسكري موسع شمل شحن طهران لكميات متزايدة من الأسلحة إلى موسكو لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا.

في السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين: "نعتقد أن روسيا قد تنخرط في تعاون دفاعي غير مسبوق مع إيران بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي. نعتقد أن روسيا قد تزود إيران طائرات مقاتلة".

وأضاف المسؤول الأمريكي بأن إيران المعزولة بشدة بسبب العقوبات الغربية التي تهدف إلى وقف برنامجها النووي المثير للجدل، تسعى إلى تعزيز جيشها بمساعدة روسية مقابل إرسال أسلحة تستخدم في الهجوم على أوكرانيا المستمر منذ عام.

وتابع كيربي: "إيران تسعى أيضا لشراء معدات عسكرية إضافية من روسيا من بينها مروحيات هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية. وإجمالا تسعى إيران للحصول على معدات عسكرية بمليارات الدولارات". وأردف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "كنا نخشى أن يسير الأمر في كلا الاتجاهين، ومن المؤكد أن هذه المخاوف تتحقق".

وبحسب نفس المتحدث، فقد أرسلت إيران فعلا مئات الطائرات المسيرة، وكذلك ذخيرة للمدفعية والدبابات إلى روسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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