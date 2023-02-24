برج إيفل في باريس ومباني الاتحاد الأوروبي تضيء بألوان علم أوكرانيا بالذكرى الأولى للحرب

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يحيي العالم الذكرى الأولى لبدء الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، حيث أضاءت باريس برج الخميس، إيفل باللونين الأزرق والأصفر وتجمع أشخاص يلتفون بالأعلام الأوكرانية في وقفة احتجاجية في لندن الخميس، فيما أضاءت مباني الاتحاد الأوروبي بما في ذلك البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بألوان العلم الأوكراني. وتسيطر روسيا على حوالي خمس مساحة أوكرانيا بعد عام من اندلاع الحرب.

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أضاءت باريس برج إيفل باللونين الأزرق والأصفر وتجمع أشخاص يلتفون بالأعلام الأوكرانية في وقفة احتجاجية في لندن الخميس، إذ يحيي العالم الذكرى الأولى لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وهاجمت روسيا أوكرانيا برا وجوا وبحرا في 24 شباط/فبراير 2022، في أكبر هجوم تشنه دولة ضد أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ووصفت روسيا أفعالها بأنها "عملية عسكرية خاصة"، بينما وصفت أوكرانيا والغرب العملية بأنها استيلاء غير مبرر على الأرض.

وقالت آن هيدالجو رئيسة بلدية باريس في كلمة قبل إضاءة برج إيفل للتضامن مع أوكرانيا: "ستكون هناك حياة بعد هذه الحرب، لأن أوكرانيا ستنتصر".

وفي بروكسل، أضاءت مباني الاتحاد الأوروبي بما في ذلك البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بألوان العلم الأوكراني.

أما في لندن، تجمع أشخاص يرتدون الأعلام الأوكرانية ويحملون لافتات، بما في ذلك لافتة كتب عليها: "بوتين في سلة المهملات"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ساحة الطرف الأغر، في وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية لبدء الحرب.

وقالت أولينا إليوك، الأوكرانية البالغة من العمر 18 عاما، في الوقفة الاحتجاجية: "غدا الذكرى السنوية لغزو روسيا الشامل لبلادي، ولهذا السبب اعتقدت أنني لا أستطيع الاكتفاء بالبقاء في المنزل".

ونجحت أوكرانيا في شن هجمات مضادة في أواخر عام 2022 لاسترداد جزء كبير من الأراضي التي فقدتها في وقت سابق. وتسيطر روسيا على حوالي خمس مساحة أوكرانيا بعد عام من اندلاع الحرب.

فرانس24/ رويترز

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