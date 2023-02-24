مباشر: عام على بدء الهجوم الروسي... يوم خاص بالحرب في أوكرانيا على فرانس24

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مسيرة لدعم الأوكرانيين في نيويورك في 23 فبراير 2023.

تدخل أوكرانيا الجمعة عامها الثاني من الحرب ضد القوات الروسية، حرب خاضتها روسيا برا وجوا وبحرا في 24 فبراير/ شباط 2022 على أوكرانيا، في أكبر هجوم تشنه دولة ضد أخرى في أوروبا منذ الحرب العالميةالثانية. وبينما وصفتها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة"، قالت أوكرانيا والغرب إن الغزو هو استيلاء غير مبرر على الأرض. أبدت كييف على مدار العام مقاومة شرسة وحشد حلفاؤها في الغرب دعمهم ومساعدتهم لها، كما سجلت انتكاسات غير متوقعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تغطية مباشرة لتطورات هذا اليوم على فرانس24.

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08.30: زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا لن تتوقف "طالما لم يعاقب القتلة الروس"

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الجمعة، في ذكرى مرور عام على بدء الهجوم الروسي إن أوكرانيا لن تتوقف "طالما لم يعاقب القتلة الروس" مضيفا في قوله "سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة".

08.00: ماكرون يؤكد وقوف فرنسا "بجانب" الأوكرانيين بعد عام على بدء الغزو الروسي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة "تضامن" بلاده مع الأوكرانيين مع مرور عام على بدء الغزو الروسي، داعيا إلى "انتصارهم" وإلى إحلال "السلام".

وكتب ماكرون على تويتر متوجها إلى "الأوكرانيين والأوكرانيات" أن "فرنسا تقف بجانبهم" متمنيا "التضامن والنصر والسلام".

07.00: زيلينسكي يقول إن الوضع العسكري في جنوب أوكرانيا خطير للغاية في بعض الأماكن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور في وقت مبكر الجمعة إن الوضع العسكري في جنوب أوكرانيا خطير للغاية في بعض الأماكن، مضيفا أن الأوضاع في الشرق صعبة للغاية.

01:28 برج إيفل في باريس مضاء باللونين الأزرق والأصفر 24 شباط/فبراير 2023. © أ ف ب

وقال زيلينسكي، متحدثا في الذكرى الأولى للغزو الروسي، إن القوات الموالية لموسكو قصفت مرة أخرى مدينة خيرسون الجنوبية، وتسببت هذه المرة في انقطاع التدفئة عن 40 ألف شخص.

وأضاف "بالنسبة للجنوب، الوضع في بعض الأماكن خطير للغاية لكن قواتنا لديها الوسائل للرد على المحتلين"، ملخصا الأحداث على الجبهات المختلفة.

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06.30: بكين تدعو كييف وموسكو إلى الحوار وتحذر من استخدام السلاح النووي

دعت الحكومة الصينية في وثيقة من 12 نقطة نشرت الجمعة، موسكو وكييف إلى استئناف الحوار وعبرت عن رفضها للجوء إلى السلاح النووي بأي حال.

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وقالت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" إنه "ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرك في الاتّجاه نفسه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن".

05.00: واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار

عشية مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن البيت الأبيض الخميس أن واشنطن ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة ملياري دولار.

عام من الحرب في أوكرانيا © استوديو غرافيك فرانس ميديا موند

04.00: الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار حظي بغالبية واسعة الخميس بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام "عادل ودائم" عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو.

من إجمالي 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، حصل القرار غير الملزم على تأييد 141 دولة مقابل اعتراض سبعة دول (روسيا وبيلاروس وسوريا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وإريتريا)، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.

فرانس24/ وكالات

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