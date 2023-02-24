عام من الحرب في أوكرانيا

نشرة خاصة: ما هي آثار الحرب في أوكرانيا وما مآلات المرحلة المقبلة؟

54:59 عام من الحرب في أوكرانيا. © فرانس24.

نقلت لكم فرانس24 الجمعة مباشرة من كييف في تغطية خاصة مداخلات وريبورتاجات ميدانية بمناسبة حلول الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط 2022. ضمن هذه التغطية، لقاءات مع شخصيات أوكرانية ومع مراسلينا من إقليم دونباس وخيرسون وموسكو، كما عرضت شهادات حية لفهم كيف أثر عام من الحرب على الملايين من سكان روسيا وأوكرانيا، ومآلات المرحلة المقبلة من النزاع، الذي خلف أكثر من 250 ألف قتيل من الجانبين، إلى جانب تداعيات اقتصادية وخيمة وتحولات كبرى في العلاقات الدولية.