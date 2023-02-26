40 قتيلا على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

أربعون مهاجرا قضوا في غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا، 26 شباط/ فبراير 2023.

أودى غرق مركب يقل مهاجرين فجر الأحد قرب سواحل منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، بحياة 40 شخصا على الأقل. وأكدت وسائل إعلام إيطالية أن المركب كان يقل ما بين 150 و250 سخصا.

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لاقى 40 مهاجرا على الأقل مصرعهم في غرق مركبهم فجر الأحد قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، على ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

في المقابل أكدت فرق الإغاثة الإيطالية في تغريدة انتشال 28 جثة فيما جرفت التيارات البحرية ثلاث جثث أخرى بعيدا عن المركب الذي كان يقل بحسب وسائل الإعلام الإيطالية 150 إلى 250 شخصا.

وأوضحت فرق الاغاثة أنها تمكنت من إنقاذ نحو أربعين شخصا.

فرانس24/أ ف ب

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