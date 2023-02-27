سوناك يلتقي فون دير لايين أملا في حل الخلافات بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية

يعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين لقاء قمة مع لندن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين حول البروتوكول الإيرلندي الشمالي أملا في تسوية الخلاف الذي تجرى مفاوضات بشأنه منذ سنوات بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويحكم بروتوكول إيرلندا الشمالية، الوحيدة في بريطانيا التي تملك حدودا برية مع الاتحاد الأوروبي، انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة.

إعلان اقرأ المزيد

بعد محادثات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين قرب لندن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لإجراء "مفاوضات أخيرة" بشأن البروتوكول الإيرلندي الشمالي.

ويلتقي سوناك بعد ذلك الوزراء الرئيسيين في حكومته من بينهم وزير شؤون إيرلندا الشمالية لاطلاعهم على المحادثات وإن كانت تسمح بالتوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي يجمع بين سوناك وفون دير لايين عصر الاثنين قبل أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني إلى مجلس العموم لاطلاع النواب.

ويحكم بروتوكول إيرلندا الشمالية الموقع في كانون الثاني/يناير 2020 انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة. وإيرلندا الشمالية هي المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برية مع الاتحاد الأوروبي.

ويفرض الاتفاق عمليات تدقيق جمركية بين الإقليم البريطاني وبقية أرجاء المملكة المتحدة عند وصول السلع إلى إيرلندا الشمالية.

توتر ومشكلة داخلية

وأراد هذا الاتفاق تجنب قيام حدود برية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ما قد يضعف السلام المبرم العام 1998 بين الطرفين بعد أحداث دامية استمرت ثلاثة عقود.

لكنه أثار توترات بين الاتحاد الأوروبي ولندن وأصبح كذلك مشكلة داخلية لريشي سوناك الذي يواجه معارضة مؤيدي البريكسيت المتشددين والوحدويين في بلفاست. ويرفض الوحدويون أي تطبيق بحكم الأمر الواقع للقانون الأوروبي في الإقليم البريطاني ويعطلون عمل السلطة التنفيذية المحلية منذ سنة.

وقبل ساعات على إعلان الاجتماع بين سوناك وفون دير لايين حذر عضو في الجناح المعارض للوحدة الأوروبية في حزب رئيس الوزراء من أن البرلمان يجب ألا يتسرع في القبول بالاتفاق.

وقال مارك فرانسوا رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية عبر محطة "سكاي نيوز" "تجاهل البرلمان ينتهي بشكل سلبي عادة".

وأضاف "علينا أن نتخلص من القانون الأوروبي في إيرلندا الشمالية".

وأحدث وصول ريشي سوناك إلى رئاسة الحكومة البريطانية في تشرين الأول/أكتوبر، بعض التهدئة مع أنه من كبار داعمي البريكسيت من البداية. وقالت رئاسة الحكومة "في الأشهر الأخيرة عقدت محادثات استمرت لمئات الساعات".

"بريكسيت غير مكتمل"

وكان سوناك قد قال الأربعاء "سأستمر في الكفاح" من أجل الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي.

وعبر صحيفة "صنداي تايمز، وجه الأحد نداء إلى حزبه المنقسم موضحا أن الاتفاق الذي يناقش راهنا لا يهدد البريكسيت بل يهدف إلى "التحقق من أن بريكسيت يطبق بشكل جيد في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة" مؤكدا "العمل بشأن بريكسيت غير مكتمل وأريد أن نقوم بذلك".

في حال تمكن سوناك من الاتفاق مع فون دير لايين الاثنين، ستبقى عليه مواجهة زملائه. فعلى صعيد هذا الملف يواجه معارضة قوية من برلمانيين محافظين ولا سيما سلفه بوريس جونسون الذي رفض البروتوكول في 2022 بعدما وقعه قبل سنتين.

وكتب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في تغريدة أنه تواصل مع فون دير لايين الأحد وأضاف "ينبغي أن نلحظ مستوى الالتزام بين الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية والأطراف في إيرلندا الشمالية في الأشهر الأخيرة".

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك