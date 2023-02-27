قتلى وجرحى في هجوم روسي بطائرة مسيرة على خميلنيتسكي غرب أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

موقع سقوط صاروخ روسي في خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، 27 شباط/فبراير 2023.

أودى هجوم روسي بطائرة مسيرة ليل الأحد الاثنين بحياة شخص وإصابة أربعة آخرين في خميلنيتسكي غرب أوكرانيا. فيما قال سلاح الجوي الأوكراني إن روسيا أطلقت باتجاه أوكرانيا "14 طائرة مسيرة قتالية" من طراز شاهد إيرانية الصنع، مؤكدا أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 منها.

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أعلن رئيس بلدية خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا مقتل شخص وإصابة أربعة بجروح في هجوم روسي بطائرة مسيرة ليل الأحد الاثنين.

وأوضح رئيس البلدية أولكسندر سميتشيشين عبر تلغرام أن القتيل مسعف قضى خلال الخدمة مشيرا إلى "تضرر أبنية" جراء هذه الضربات.

وأشار حاكم منطقة خميلنيتسكي إلى وقوع ثلاث ضربات ليلية على المدينة التي تحمل الاسم نفسه. وأوضح الحاكم سيرغيي غاكالي عبر تلغرام أن ثلاثة من الجرحى الأربعة أدخلوا المستشفى في حالة "خطرة" إلا أن حياتهم ليست بخطر.

وقال سلاح الجوي الأوكراني إن روسيا أطلقت باتجاه أوكرانيا "14 طائرة مسيّرة قتالية" من طراز شاهد إيرانية الصنع، مؤكدا أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 منها.

وأُسقطت تسع طائرات مسيّرة أيضا في محيط كييف على ما أضافت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية من دون وقوع ضحايا او أضرار.

فرانس24/ أ ف ب

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