أوكرانيا: القوات الروسية تواصل تقدمها نحو باخموت وزيلينسكي يقر بأن "الوضع يزداد تعقيدا"

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب/ أرشيف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن الوضع في مدينة باخموت الصناعية يزداد تعقيدا مع مواصلة القوات الروسية تقدمها مضيفا أن "العدو يدمر بشكل متواصل كل ما يمكن استخدامه لحماية جنودنا". وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده لا تستطيع الدفاع عن أجوائها إلا إذا تم إنهاء "تحريم" متعلق بالطيران.

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أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين بأن الأوضاع حول خط الجبهة في مدينة باخموت تزداد تعقيدا مضيفا خلال مداخلته المسائية اليومية أن العدو يدمر بشكل مستمر كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقع الجنود الأوكرانيين الذين وصفهم بأنهم "أبطال حقيقيون".

والمعركة للسيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا هي الأطول التي خاضتها روسيا حتى الآن منذ غزوها أوكرانيا قبل عام.

في المقابل، تواصل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تقدمها حول المدينة وسيطرتها على عدد من القرى المحيطة بها، إذ سبق لرئيسها يفغيني بريغوجين أن أعلن السبت عن سيطرة مقاتليه على قرية ياهيدني الواقعة مباشرة شمالي المدينة التي تقع في شرق أوكرانيا.

من جهته، جدد زيلينسكي تأكيده عزم الأوكرانيين القتال دفاعا عن باخموت ما داموا يستطيعون ذلك.

وتعلق موسكو أهمية كبرى على السيطرة على باخموت، لكن مراقبين يعتبرون أن هذا الأمر لن يعدو كونه رمزيا انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية المحدودة للمدينة.

وأعلن دنيس بوشيلين رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" الموالية لموسكو الإثنين أن كل الطرق المؤدية إلى باخموت هي "تحت السيطرة النارية" للقوات الموالية لروسيا.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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