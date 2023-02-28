الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: المدرسون في أوكرانيا يكافحون من أجل ضمان حق الأطفال في التعليم

02:30 تداعيات الحرب في اوكرانيا على قطاع التعليم © فرانس24

على الرغم من تصاعد حدة المواجهات والعنف المستمر جراء الحرب في أوكرانيا، يحاول موظفو قطاع التعليم على غرار الكثير من القطاعات الحيوية، مواصلة عملهم. ورغم أن أكثر من 30 بالمئة من المدارس مغلقة تماما، فإن الحصص مستمرة عن بعد. ومن إحدى المدارس الابتدائية بضواحي مدينة زابوريجيا، ينقل فريق فرانس 24 التحديات التي يواجهها العاملون في قطاع التعليم ومساعيهم لمواصلة تقديم الحصص المدرسية رغم أهوال الحرب. تقرير: روب بارسونز وبولين غودار ورائد أبو زايدة